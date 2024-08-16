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Законодательство РК

Появились подробности несчастного случая в Актюбинской области

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 00:40 Фото: Zakon.kz
В управлении по инспекции труда региона озвучили подробности несчастного случая, произошедшего в Мугалжарском районе, где на канализационно-насосной станции Эмбы два работника насмерть отравились метаном, еще двое с отравлением находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

Погибшие на КНС в Эмбе работали сантехниками коммунального предприятия. Им было по 58 лет, передает местное издание "Диапазон" в своем Telegram-канале.

Так, 16 августа около 11:53 в отдел полиции поступило сообщение, что в Эмбе на КНС-3 лежит человек без сознания. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружили два трупа, еще два пострадавших поступили в больницу. Как выяснилось, для проведения плановых работ, а именно замены задвижек на КНС задействовали четырех сантехников КГП "Эмба жылу". При выполнении работ произошел выброс газа, предположительно метана, после которого мужчины отравились в сооружении КНС.

В настоящее время создается комиссия по специальному расследованию этого дела.

"Департамент полиции начал расследование по ст. 156 УК РК – нарушение правил охраны труда", – рассказал госинспектор управления по инспекции труда Асхат Жумалы.

По данным управления здравоохранения Актюбинской области пострадавшим, которые находятся в больнице 53 года и 46 лет. Они госпитализированы в соматическое отделение, проводится дезинтоксикационная терапия. Со слов врачей их состояние удовлетворительное.

Днями ранее жители восьмиквартирного дома в городе Актобе остались без жилья из-за урагана.

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