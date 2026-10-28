Конфликт на Ближнем Востоке грозит новым скачком цен на продукты

Мировые цены на сырьевые товары в 2026 году могут вырасти на 23% из-за конфликта на Ближнем Востоке, перебоев с поставками и угрозы неурожая, сообщает Zakon.kz.

По информации нового доклада Всемирного банка, энергоносители подорожают на 32%, а средняя цена нефти Brent достигнет 91 доллара за баррель против 69 долларов в 2025 году. Продовольственное сырье может прибавить в цене около 10%, удобрения – 14%. Стоимость металлов, включая алюминий, медь и олово, ожидается на 25% выше прошлогоднего уровня.

Всемирный банк предупреждает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и новые перебои с поставками могут усилить инфляцию и повысить риск продовольственного кризиса. При неблагоприятном сценарии нефть Brent в 2027 году может стоить в среднем 105 долларов за баррель, а цены на продовольственное сырье превысят уровень 2022 года.

Для поддержки стран, столкнувшихся с последствиями роста цен, Всемирный банк заявил о доступности финансирования в размере 50-60 млрд долларов через действующие механизмы. Средства могут направить на помощь уязвимым группам населения, предприятиям и сельскому хозяйству.

Ранее экономист рассказал Zakon.kz о том, что зарплаты вырастут почти на 30%, но резкого скачка цен не будет.