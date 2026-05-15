Из-за конфликта на Ближнем Востоке предупредили о возможном дефиците лекарств
Европа может столкнуться с нехваткой лекарств из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокадой Ормузского пролива, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru с ссылкой на французскую газету La Tribune, Европа в вопросах поставок веществ для фармацевтической промышленности на 80% зависит от Китая и Индии.
Из-за замедления авиационных маршрутов на Ближнем Востоке и в Азии цепочки поставок нарушены.
Существуют другие возможности поставок, но их стоимость выше, а цепочки поставок некоторых веществ настолько сложные, что постепенно это может привести к дефициту.
Многие компоненты, среди которых этилен, мочевина и парафин, поступают напрямую из стран Персидского залива.
