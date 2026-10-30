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Мир

Мальчик в советской военной форме пришел в Белый дом на встречу с Трампом

Хэллоуин в Белом доме, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 11:25 Фото: Белый дом
29 октября 2026 года в Белом доме прошло торжественное празднование Хэллоуина, на котором президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп раздавали детям сладкие презенты, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие транслировали в YouTube. На встречу с главой страны дети пришли в самых разных костюмах: от образов разных героев до сказочных персонажей. А один мальчик пришел в военной форме, в которой СМИ узнали советский камуфляж, с фуражкой и шевроном танковых войск на плече.

Меланья Трамп, когда дети подошли, выразила удивление и не удержалась: потрогала фуражку.

Рядом с мальчиком была девочка в народном костюме, похожем на русский.

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. За яркой стороной праздника скрываются древние поверья, которые диктуют свои правила поведения, запреты и ритуалы, о которых можно узнать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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