Не убивайте пауков и не жадничайте конфет: какие традиции и запреты стоит знать на Хэллоуин

Всем знакомы фонарь из тыквы, костюмы, игра "Сладость или гадость" и другие традиции на Хэллоуин. Однако за яркой стороной праздника скрываются древние поверья, которые диктуют свои правила поведения, запреты и ритуалы, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего напомним, что Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. Массовые празднования обычно происходят в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых. В 2026-м дата выпадает на субботу.

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По-прежнему многие не знают, что история Хеллоуина уходит корнями в древний кельтский праздник Самайн, который знаменовал окончание сельскохозяйственного сезона и наступление зимы. Считалось, что в этот день граница между мирами живых и умерших становится особенно тонкой, позволяя духам возвращаться на землю. Именно поэтому в традицию вошли костры, маски и обереги, отпугивающие нечистую силу.

Постепенно с приходом христианства и установлением Дня всех святых смысл праздника изменился. Однако многие обряды сохранили свою мистическую окраску, а нарушение символических ритуалов расценивается как неуважение к культурным корням.

Конечно же, на этот праздник есть свои запреты и приметы.

К примеру, никогда нельзя отказывать наряженным детям, пришедшим за сладостями, – нарушения этой традиции ассоциируются с бедой для дома и его жителей.

Кроме того:

Обязательно нужно украшать дом тыквой с горящей свечой – светильником Джека. Он считается главным оберегом от злых духов. Запрещено гасить свечу в тыкве и разбивать сам светильник.

Не рекомендуется оставлять окна и двери открытыми в ночь на Хеллоуин, чтобы не впустить зло.

В праздничную ночь нельзя убивать пауков и пускать в дом черного кота – это может принести несчастья.

Не следует отказывать просящим помощи – в этом обращении может скрываться дух умершего родственника.

Среди бытовых запретов – не сушить белье на улице или балконе в ночь Хеллоуина, иначе тот, кто будет носить эту одежду, примет на себя неудачу.

Также есть и свои правила выбора костюма на этот праздник. В приоритете, как описано в публикации издания "Известия", образы нечисти, фантастических и сказочных персонажей: ведьм, скелетов, призраков. Они соответствуют традиционному антуражу и не вызывают негативных эмоций у окружающих.

Небольшой список мер предосторожности:

Не следует использовать материалы, которые легко воспламеняются.

Важно избегать костюмов, затрудняющих движение или обзор, чтобы минимизировать риск травм.

Для детей лучше выбирать простые и безопасные костюмы, не перегружающие их психику пугающими деталями.

Отношение к Хэллоуину различается в зависимости от религиозных взглядов: одни считают его языческим праздником, другие воспринимают как развлечение для детей и взрослых.

Интересные факты

Некоторые исследователи видят сходства в праздновании Святок (12 дней после праздника Рождества) и Хэллоуина. Например, переодевания, поминовение умерших, гадания, дарение подарков и обходы дворов детьми.

На даты католического Дня всех святых (1 ноября) и Дня всех усопших (2 ноября) выпадает мексиканский День мертвых. Считается, что в этот день души умерших возвращаются на землю, чтобы провести время с семьей. В их честь ставят алтари, которые украшают желтыми цветами, свечами, фотографиями, рисунками. Именно события Дня мертвых легли в основу сюжета мультфильма "Тайна Коко".

По данным Национальной федерации розничной торговли США (NRF), в 2026 году американцы планируют потратить на Хэллоуин рекордные 13,5 млрд долларов – примерно $115 на человека.

Тем временем представитель МВД федеральной земли Оливер Гримм заявил о том, что правоохранительные органы внимательно следят за ситуацией в связи с протестами движения Gen Z regelt, запланированными на субботу, 31 октября 2026 года.