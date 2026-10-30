Более 3000 спутников и миллиарды инвестиций: Шанхай объявил планы до 2030 года
По информации China Daily, презентация стратегии состоялась на конференции спутниковой интернет-индустрии в районе Сунцзян. Сейчас здесь работают более 100 профильных компаний, а объем производства отрасли в 2025 году достиг 23 млрд юаней.
План на 2027-2030 годы предусматривает развитие технологий, инфраструктуры и промышленных кластеров, а также расширение сфер применения спутникового интернета. Власти намерены внедрить более 100 научных разработок, привлечь свыше 100 перспективных компаний и запустить более 100 демонстрационных проектов.
Кроме того, в Шанхае начали тестировать платформу взаимодействия предприятий спутниковой отрасли и создали инвестиционный фонд для поддержки этого направления.
Ранее Китай выступил за усиление международного контроля над деятельностью в космосе и предотвращение гонки вооружений. В МИД КНР предупредили, что космическое пространство рискует превратиться в новую арену военных конфликтов.