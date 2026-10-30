Более 3000 спутников и миллиарды инвестиций: Шанхай объявил планы до 2030 года

Власти Шанхая представили план развития спутникового интернета, согласно которому к 2030 году на орбите должно находиться более 3000 спутников. Также город рассчитывает увеличить объем производства отрасли до 80 млрд юаней (около 11,9 млрд долларов), сообщает Zakon.kz.

По информации China Daily, презентация стратегии состоялась на конференции спутниковой интернет-индустрии в районе Сунцзян. Сейчас здесь работают более 100 профильных компаний, а объем производства отрасли в 2025 году достиг 23 млрд юаней.

План на 2027-2030 годы предусматривает развитие технологий, инфраструктуры и промышленных кластеров, а также расширение сфер применения спутникового интернета. Власти намерены внедрить более 100 научных разработок, привлечь свыше 100 перспективных компаний и запустить более 100 демонстрационных проектов.

Кроме того, в Шанхае начали тестировать платформу взаимодействия предприятий спутниковой отрасли и создали инвестиционный фонд для поддержки этого направления.

Ранее Китай выступил за усиление международного контроля над деятельностью в космосе и предотвращение гонки вооружений. В МИД КНР предупредили, что космическое пространство рискует превратиться в новую арену военных конфликтов.