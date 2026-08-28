Куда движется мировая экономика и что ждет Казахстан в 2030 году – прогноз

По имеющимся прогнозам, валовый внутренний продукт Казахстана к 2030 году увеличится как минимум на 100 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Аналитики канадской медиа-платформы "Visual Capitalist" подготовили отчет о состоянии мировой экономики к 2030 году, в рамках которого пришли к выводу, что ее совокупный объем к вышеуказанному периоду превысит отметку в 150 триллионов долларов, при этом наибольший вклад в его повышение, предположительно, сделают рынки развивающихся стран Азии и Ближнего Востока.

Отчет подготовлен на основе данных Международного валютного фонда и включил в себя показатели 180 стран мира. Также стоит отметить, что в анализе отсутствуют данные по Афганистану, Боливии, Северной Корее, Эритрее, Ливану, Сирии, Палестине, Пакистану, Шри-Ланке и Венесуэле.

Мировые лидеры

Согласно прогнозу, к 2030 году темпы роста экономик сегодняшних мировых лидеров заметно замедлятся, при этом обойти их по показателям номинального ВВП к указанному периоду еще никто не сможет.

Так, звание крупнейшей экономики в мире ближайшие четыре года сохранят за собой Соединенные Штаты Америки. Показатель их номинального ВВП, предположительно, достигнет отметки в 37,7 триллиона долларов, что фактически на тот период времени будет составлять 25,1% от совокупного объема всей мировой экономики.

На втором месте в мире по этому показателю с объемом номинального ВВП на уровне в 26 триллионов долларов останется Китай (17,3% от общего объема мировой экономики), а на третьей позиции – Германия (6,2 триллиона долларов).

Максимально близко к тройке лидеров подберутся Индия (6,17 трлн долларов), Великобритания (5,14 трлн ), Япония (5 трлн), Франция (4 трлн), Бразилия (3,2 трлн), Италия (3,04 трлн) и Канада (3 трлн).

Прогноз по Казахстану и СНГ

По мнению аналитиков медиа-платформы "Visual Capitalist", Казахстан к 2030 году войдет в топ-45 крупнейших экономик мира, общий объем его номинального ВВП увеличится практически на 100 млрд и достигнет отметки в 468,8 млрд долларов.

Эти достижения позволят нашей стране не только оставаться в числе лидеров в СНГ, но и превзойти показатели большей части стран постсоветского пространства, Португалии (444,9 млрд), Финляндии (388,6 млрд), Новой Зеландии (327,1 млрд) и Катара (288,9 млрд).

Стоит отметить, что выше показатели, чем у Казахстана, по общему объему номинального ВВП на пространстве СНГ к 2030 году останутся только у России – 2,59 триллиона долларов (11-е место в мире).

Более низкими показателями, согласно этому прогнозу, отметятся Узбекистан (58-е место – 273,4 млрд), Беларусь (80-е место – 127,1 млрд), Азербайджан (87-е место – 99,6 млрд), Армения (115-е место – 40,7 млрд), Кыргызстан (127-е место – 30,9 млрд) и Таджикистан (133-е место – 25,7 млрд).

Кто будет в аутсайдерах

Последнюю 180-ю строчку глобального рейтинга по объему номинального ВВП, согласно прогнозам, в 2030 году будут занимать Федеративные Штаты Микронезии. Их объем номинального ВВП, согласно прогнозам, останется на уровне в 0,6 млрд долларов.

Чуть лучше показатели номинального ВВП, чем у Микронезии, к вышеуказанному периоду, предположительно, будут иметь Тонга (0,6 млрд), Доминика (1 млрд), Сент-Китс и Невис (1,4 млрд), Сент-Винсент и Гренадины (1,5 млрд), Сан-Томе и Принсипи (1,7 млрд), Вануату (1,7 млрд), Гренада (1,8 млрд), Коморские острова (2,3 млрд) и Соломоновы острова (2,4 млрд).