Космос может стать новой ареной военных конфликтов – МИД КНР

Китай выступил за усиление международного контроля над деятельностью в космосе и предотвращение гонки вооружений. В МИД КНР предупредили, что космическое пространство рискует превратиться в новую арену военных конфликтов, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало документ из десяти пунктов, посвященный укреплению глобального управления космическим пространством.

В ведомстве отметили, что стремительное развитие космических технологий и увеличение числа участников космической деятельности создают новые угрозы безопасности. При этом действующие международные правовые механизмы все больше отстают от технологического прогресса.

Особую обеспокоенность Пекина вызывает риск милитаризации космоса. Китай призвал государства отказаться от наступательной военной политики, не допускать применения силы против космических объектов и поддержать разработку международного соглашения о контроле над космическими вооружениями.

В МИД КНР также подчеркнули необходимость соблюдать права всех государств на исследование и использование космоса. Пекин выступил против односторонних санкций, дискриминационных ограничений и использования национального законодательства для создания препятствий космической деятельности других стран.

Отдельное внимание в документе уделено коммерческому освоению космоса. Китай предложил усилить государственный надзор за частными компаниями, чтобы их деятельность соответствовала международному праву и не использовалась для незаконного вмешательства в вооруженные конфликты или внутренние дела других государств.

Кроме того, Пекин призвал расширить международный обмен информацией о космических запусках, возможных столкновениях спутников и возвращении космических объектов в атмосферу. Среди приоритетных задач также названы сокращение количества космического мусора, развитие технологий защиты от астероидов и сотрудничество в исследовании дальнего космоса.

Китай считает, что ключевую роль в регулировании космической деятельности должна играть ООН. При этом развивающиеся страны должны получить более широкий доступ к космическим технологиям и возможность участвовать в принятии международных решений.

Ранее китайская частная аэрокосмическая компания изготовила топливный бак диаметром пять метров для ракеты Nebula-2, а ее первую ступень планируют возвращать с помощью гигантских механических манипуляторов, напоминающих палочки для еды.