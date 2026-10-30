Женщина 16 лет получала зарплату, не появляясь на работе в Германии

В Германии раскрылась необычная история трудового мошенничества: 62-летняя преподавательница колледжа на протяжении 16 лет числилась на больничном, продолжала получать полную зарплату, сообщает Zakon.kz.

История началась в 2009 году, когда женщина оформила больничный из-за хронического заболевания и психологических проблем. Об этом пишет издание Daily Mail.

Спустя три месяца она должна была пройти независимую медицинскую комиссию, однако так и не явилась на обследование. При этом выплаты продолжали поступать, а больничный автоматически продлевался.

За годы отсутствия преподавательница, по имеющимся данным, не только получала зарплату, но и успела заняться собственным бизнесом по производству кремов. Кроме того, она увлеклась дайвингом.

Необычная ситуация оставалась незамеченной 16 лет, до момента пока в колледже сменилось руководство. Примечательно, что предыдущий директор, возглавивший учреждение еще в 2015 году, ни разу не видел преподавательницу и даже не подозревал, что она числится среди сотрудников.

Новый руководитель решил разобраться в ситуации и потребовал от женщины пройти медицинское обследование. Однако она отказалась и попыталась оспорить требование в суде. Все ее судебные иски были отклонены, поэтому медицинская проверка все же должна состояться.

Впрочем, вернуть предполагаемый ущерб колледжу будет непросто. По оценкам юристов, спустя столько лет доказать, что женщина намеренно вводила работодателя в заблуждение относительно состояния здоровья, может оказаться крайне сложно.

Ранее мы сообщали, что крокодила нашли с останками подростка в пасти.