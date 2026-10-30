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Мир

Крокодила нашли с останками подростка в пасти

крокодил съел ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 19:24 Фото: magnific
В Малайзии во время работы на реке трагически погиб 14-летний подросток, на которого напал крокодил. Хищник утащил школьника под воду, а на следующий день местный житель обнаружил рептилию с останками мальчика в пасти, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание AsiaOne. Трагедия произошла в штате Саравак. Мохамад Нордин Мохамад Отман помогал загружать плоды масличной пальмы в лодку, когда на него внезапно набросился крокодил. Все произошло на глазах у его дяди. После нападения хищник скрылся под водой вместе с подростком.

На поиски мальчика немедленно направили спасателей. В масштабной операции участвовали около 40 человек. Реку обследовали в том числе с помощью вертолета, однако в первый день обнаружить школьника не удалось.

Развязка наступила вечером следующего дня. Житель деревни Кампунг Туба возвращался домой и заметил в реке крокодила, который держал в пасти человеческие останки. Позже мужчина вернулся на место и обнаружил тело подростка без нескольких конечностей.

Личность погибшего подтвердил его дедушка. Поиски, продолжавшиеся после нападения, завершились трагической находкой.

Ранее мы сообщали, что британская туристка погибла, спасая внучку на пляже в Испании.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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