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Мир

Синий ежик из кошмара: в Британии животное погибло после жестокого эксперимента

Синий ежик из кошмара: в Британии животное погибло после жестокого эксперимента, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 22:06 Фото: magnific.com
В Великобритании еж погиб после того, как неизвестные облили его спину синей краской, пытаясь сделать похожим на персонажа мультфильма и видеоигр Соника. Химические вещества вызвали сильные ожоги кожи и повредили иглы животного. Спасти его не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, ежа обнаружил фермер на своем поле неподалеку от полицейского участка в городе Уэйкфилд, графство Западный Йоркшир. Животное доставили в центр помощи ежам Castleford Hedgehog Rescue.

Руководитель центра Бет Кэмпсилл рассказала, что зверек испытывал сильную боль и не переставал кричать даже после введения обезболивающего. На следующее утро он умер. По словам специалиста, причиной могли стать инфекция из-за химических ожогов и отравление токсичными веществами, содержащимися в краске.

Кэмпсилл назвала произошедшее одним из самых жестоких случаев обращения с животными за 16 лет своей работы. Она намерена сообщить о случившемся в полицию, однако сомневается, что виновных удастся найти.

Специалисты отмечают, что численность ежей в Великобритании сокращается. По данным последнего отчета о состоянии популяции, с начала XXI века их количество уменьшилось до 30% в городах и до 50% в сельской местности.

Ранее сообщалось, как пенсионерка из Шымкента зарабатывает на любви к животным.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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