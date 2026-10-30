Отец хотел выдать дочь замуж в 12 лет: чем закончилась история в Египте

В Египте удалось предотвратить ранний брак 12-летней девочки, которую отец намеревался выдать замуж за 18-летнего двоюродного брата. О случившемся заявила мать ребенка, после чего вмешались профильные службы и прокуратура, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Youm7, девочку передали под опеку матери, а отца обязали не заключать брак до достижения дочерью установленного законом возраста.

Инцидент произошел в районе Мотобас провинции Кафр-эш-Шейх. После обращения матери Национальный совет по делам детства и материнства направил специалистов для проверки обстоятельств.

Прокуратура вызвала отца девочки и взяла с него обязательство не проводить свадьбу до совершеннолетия дочери. В докладе службы защиты детей также рекомендовали передать ребенка матери, обязав ее обеспечить надлежащий уход.

В совете подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и напоминают: в Египте запрещено официально регистрировать брак с лицами младше 18 лет. Попытку раннего замужества также рассматривают как создание угрозы для ребенка.

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