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Мир

Эбола выходит за пределы Конго: число жертв превысило 5 тысяч

Эбола выходит за пределы Конго: число жертв превысило 5 тысяч, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 18:44 Фото: magnific.com
В Демократической Республике Конго более пяти тысяч человек умерли от лихорадки Эбола. С мая вирусом заразились около 10 тыс. человек. Это крупнейшая вспышка заболевания в истории страны и вторая по масштабам в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, случаи заражения зарегистрировали в восьми из 26 провинций Конго, а также в Кении, Уганде и Нигерии. Вспышку вызвал редкий вариант вируса Бундибуджо, против которого пока нет одобренных вакцин и специфического лечения.

Борьбу с эпидемией осложняют нападения на медиков. На прошлой неделе одна медсестра погибла, а другой сотрудник получил травмы после нападения группы молодых людей. Власти связывают агрессию с дезинформацией о распространении инфекции.

Нынешняя вспышка уступает по числу жертв только эпидемии 2014-2016 годов в Западной Африке, унесшей около 11 тыс. жизней.

Ранее из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде Минздрав обратился к казахстанцам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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