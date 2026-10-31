Эбола выходит за пределы Конго: число жертв превысило 5 тысяч

В Демократической Республике Конго более пяти тысяч человек умерли от лихорадки Эбола. С мая вирусом заразились около 10 тыс. человек. Это крупнейшая вспышка заболевания в истории страны и вторая по масштабам в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, случаи заражения зарегистрировали в восьми из 26 провинций Конго, а также в Кении, Уганде и Нигерии. Вспышку вызвал редкий вариант вируса Бундибуджо, против которого пока нет одобренных вакцин и специфического лечения.

Борьбу с эпидемией осложняют нападения на медиков. На прошлой неделе одна медсестра погибла, а другой сотрудник получил травмы после нападения группы молодых людей. Власти связывают агрессию с дезинформацией о распространении инфекции.

Нынешняя вспышка уступает по числу жертв только эпидемии 2014-2016 годов в Западной Африке, унесшей около 11 тыс. жизней.

Ранее из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде Минздрав обратился к казахстанцам.