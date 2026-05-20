Эбола снова вызывает тревогу: Минздрав обратился к казахстанцам

Министерство здравоохранения Казахстана сегодня, 20 мая 2026 года, выпустило важное предупреждение для жителей страны, планирующих поездки за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Известно, что причиной для срочного заявление стало уведомление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде признали чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

Прежде всего стоит отметить:

"Вспышка вызвана редкой разновидностью вируса Эбола – штаммом Bundibugyo, против которого в мире пока не существует ни вакцины, ни специфического лечения".

Также в Минздраве уточняют, что эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или зараженных животных.

"Особое значение имеют соблюдение личной гигиены, осторожность при поездках и своевременное обращение за медицинской помощью". Пресс-служба Минздрава РК

Кроме того, казахстанцам советуют перед поездкой заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания.

После возвращения казахстанцам также рекомендуют наблюдать за состоянием здоровья.

Симптомы болезни выглядят так:

лихорадка;

выраженная слабость и утомляемость;

сильная головная и мышечная боль;

боль в горле;

тошнота и рвота;

желудочно-кишечные симптомы (диарея и другое);

в тяжелых случаях – нарушения работы органов;

в отдельных случаях – геморрагические (связанный с кровотечением) проявления.

"При появлении каких-либо симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, сообщить о факте поездки". Пресс-служба Минздрава РК

Самолечение, как настаивают медики, недопустимо.

18 мая казахстанцам, собирающимся за границу, давали рекомендации по профилактике и недопущению завоза хантавирусной инфекции.