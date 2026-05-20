Эбола снова вызывает тревогу: Минздрав обратился к казахстанцам
Известно, что причиной для срочного заявление стало уведомление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде признали чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Прежде всего стоит отметить:
"Вспышка вызвана редкой разновидностью вируса Эбола – штаммом Bundibugyo, против которого в мире пока не существует ни вакцины, ни специфического лечения".
Также в Минздраве уточняют, что эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или зараженных животных.
"Особое значение имеют соблюдение личной гигиены, осторожность при поездках и своевременное обращение за медицинской помощью".Пресс-служба Минздрава РК
Кроме того, казахстанцам советуют перед поездкой заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания.
После возвращения казахстанцам также рекомендуют наблюдать за состоянием здоровья.
Симптомы болезни выглядят так:
- лихорадка;
- выраженная слабость и утомляемость;
- сильная головная и мышечная боль;
- боль в горле;
- тошнота и рвота;
- желудочно-кишечные симптомы (диарея и другое);
- в тяжелых случаях – нарушения работы органов;
- в отдельных случаях – геморрагические (связанный с кровотечением) проявления.
"При появлении каких-либо симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, сообщить о факте поездки".Пресс-служба Минздрава РК
Самолечение, как настаивают медики, недопустимо.
