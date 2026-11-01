Голова Макрона и фальшивые деньги: чем удивили протестующие на Хэллоуин во Франции

Около 10 тысяч человек вышли на акцию протеста в Бордо 31 октября. Участники демонстрации поддержали требования школьников и студентов, а также выступили против роста стоимости жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации Orange Actualités, одним из самых необычных эпизодов стало уничтожение пиньяты в виде головы президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает французская пресса.

В день Хэллоуина протестующие проявили фантазию: пришли в костюмах, подготовили тематические плакаты и сопровождали шествие музыкой. Один из участников принес большую пиньяту с изображением французского лидера. Ее доставили на площадь Победы.

Позже фигуру разбили ударами меча и сковороды под одобрительные возгласы толпы. Вместо традиционных конфет внутри оказались фальшивые денежные купюры. Таким образом участники акции обыграли свои требования, связанные с дороговизной жизни.

По данным молодежного межпрофсоюзного объединения, 31 октября по всей Франции на улицы вышли около 500 тыс. человек. Министерство внутренних дел оценило число участников в 320 тыс. По итогам дня были задержаны 565 человек.

Отметим, что это уже третья крупная акция с начала протестного движения 17 октября. Студенческие и школьные профсоюзы призвали к новым блокировкам 3 ноября, а на 5 ноября запланировали общенациональную забастовку и демонстрации.

Ранее сообщалось, что полицейского подожгли во время протестов во Франции.