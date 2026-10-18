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Мир

Парижане вышли убирать город после погромов: в соцсетях разгорелся спор

Парижане вышли убирать город после погромов: в соцсетях разгорелся спор, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 22:37 Фото: magnific.com
В Париже жители вышли на улицы, чтобы помочь коммунальным службам устранить последствия погромов, произошедших во время акции протеста против роста стоимости жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, в воскресенье, 18 октября 2026 года, десятки горожан с мусорными мешками убирали территорию вокруг памятника на площади Республики и набережные канала Сен-Мартен.

Накануне, в субботу, в этих районах произошли погромы и разграбления. Мэр Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что масштабы ущерба оказались значительными и беспрецедентными. Он осудил произошедшее и поблагодарил сотни жителей, которые объединились, чтобы помочь восстановить город.

К уборке присоединились добровольцы, а также сотрудники городских служб. По данным Грегуара, с трех часов ночи на улицах Парижа работали более тысячи специалистов по уборке – втрое больше, чем в обычные выходные. Некоторые сотрудники, находившиеся в отпуске, также вышли на работу.

Отмечается, что коммунальные службы занимаются очисткой дорог и тротуаров, вывозом обломков и восстановлением поврежденных общественных пространств. Власти сообщили о серьезных разрушениях в нескольких районах города. При этом, как признал мэр, предстоит еще много работы, в том числе по восстановлению разбитых витрин и поврежденной городской инфраструктуры.

Однако инициатива горожан вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи поддержали добровольцев, другие заявили, что уборка улиц должна оставаться обязанностью городских служб, а власти следовало заранее предусмотреть меры защиты городской инфраструктуры и информирования предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Францию охватили протесты из-за роста цен.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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