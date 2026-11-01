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Мир

Трамп сделал публичное заявление о новом президентском сроке

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 03:59 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру еще на один срок, если бы законодательные нормы позволяли ему это, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, глава Белого дома напомнил, что у него осталось еще два года на посту президента США. По его словам, это большой период времени, за который можно успеть многое сделать.

"Я бы хотел баллотироваться вновь, но формулировки (22-й поправки к Конституции США, ограничивающей срок правления американского президента двумя сроками) очень строгие", – сказал он.

По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года.

22-я поправка к Конституции США, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Однако действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок.

Трамп вторично одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он принес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис.

Ранее суд отклонил иск Трампа против The Wall Street Journal из-за письма Эпштейну.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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