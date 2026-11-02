"Воздушные" небоскребы в Китае признали лучшими в мире

В конце октября в Лондоне состоялась церемония вручения наград Совета по вертикальному урбанизму. По ее итогам комплекс Sany Irootech Headquarters в Китае признан лучшим высотным зданием мира в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Жюри отметило необычные внешние несущие конструкции, которые позволяют сооружениям эффективно противостоять сильному ветру и адаптироваться к сейсмическим нагрузкам.

Комплекс Sany Irootech Headquarters разработан архитектурным бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) совместно с Пекинским институтом архитектурного проектирования. Он расположен в оживленном портовом городе Гуанчжоу, в провинции Гуандун, и состоит из двух небоскребов высотой 204 и 186 метров, пишет Naked Science.

Фасады обоих зданий окружены открытой шестиугольной решетчатой конструкцией, элементы которой расположены по диагонали и образуют асимметричный узор. В фасад также интегрированы зеленые насаждения.

Несущий каркас представляет собой систему из стальных труб, заполненных бетоном. Четыре этажа из каждых пяти подвешены к внешней конструкции. Благодаря этому внутри удалось отказаться от колонн, обеспечить естественное освещение и создать свободные пространства с гибкой планировкой.

Внутри небоскребов расположены офисы, гостиница и жилые помещения. Через каждые пять этажей предусмотрены озелененные террасы. Они служат общественными пространствами на открытом воздухе, одновременно затеняют внутренние помещения и уменьшают нагрев фасадов солнечным излучением.

В зданиях также применяются системы пассивного охлаждения. В частности, предусмотрены открывающиеся вентиляционные проемы и стеклянные двери, обеспечивающие естественную циркуляцию воздуха. Кроме того, между башнями сооружен приподнятый стилобат, благодаря которому на уровне земли удалось освободить пространство для общественной площади с садами и произведениями искусства.

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