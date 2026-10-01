"Сахарок", "сапожок" и "цветнушки": зачем старые дома в Алматы покрывали маленькой плиткой
По его словам, крошечные квадратики на фасадах домов были выбраны совсем не случайно.
Прежде всего, маленькая плитка служила защитой от сурового климата.
"Бетон пористый и легко впитывает воду. Зимой влага замерзает и разрушает стены изнутри. Плитка не пускала воду к бетону и арматуре", – поясняет первый секрет Байназаров.
Далее идут законы физики:
"От перепадов температур бетон сужается и расширяется. Крупная плитка быстро отваливается из-за движения стен и может опасно падать вниз. Мелкая плитка держится намертво. Сотни швов позволяют ей двигаться вместе с домом".
В третьих, большую роль играла скорость стройки.
"Дома собирали как конструктор. На стройке не было времени на отделку. Плитку укладывали на заводе ЖБИ (промышленное предприятие, которое производит железобетонные изделия и детали для строительства). Ее выкладывали на дно формы и заливали бетоном. На стройку везли уже готовый блок. Фасад с плиткой приезжал вместе с панелью", – продолжает рассказ Байназаров.
Кроме того, большую роль сыграла экономия, так как такая плитка может обходиться без ремонта десятилетиями.
Если обычную штукатурку нужно перекрашивать каждые 3-5 лет, то маленькая плитка не выгорает, не тускнеет и не требует ухода. Бонус: гладкая плитка сама очищается во время дождя, смывая городскую копоть.
Следующее – доступная эстетика.
"После 1955 года в СССР запретили "архитектурные излишества" (лепнину, колонны). Районы рисковали стать серыми и депрессивными. Разноцветная плитка (голубая, зеленая, бежевая) стала дешевым способом оживить спальные массивы". Митя Байназаров
Напоследок блогер рассказал о такой детской забаве, как игра в "плиточки".
Телеведущий вспоминает, что были разные уровни ценности, в зависимости от которых плитка получала название.
Белые и непрозрачные квадратики называли "сахарком". Усеченные с одного края "сапожком". Цветные плитки – "цветнушки" или любые производные от названия цвета (в каждом городе словарь мог быть своим).
"Правила игры. Чаще всего это была детская разновидность гольфа: плитку нужно было прицельно отправить с площадки в лунку – выкопанную в земле ямку. Иногда плитки подбрасывали в воздух и ловили какой-нибудь частью руки – тыльной стороной ладони, локтем, запястьем и т. д."Митя Байназаров
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