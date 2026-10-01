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Общество

"Сахарок", "сапожок" и "цветнушки": зачем старые дома в Алматы покрывали маленькой плиткой

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 13:09 Фото: Zakon.kz
Известный блогер из Алматы Митя Байназаров часто публикует познавательные материалы об архитектуре города. На этот раз инстагид подробно рассказал, зачем раньше дома покрывали маленькой плиткой, сообщает Zakon.kz.

По его словам, крошечные квадратики на фасадах домов были выбраны совсем не случайно.

Прежде всего, маленькая плитка служила защитой от сурового климата.

"Бетон пористый и легко впитывает воду. Зимой влага замерзает и разрушает стены изнутри. Плитка не пускала воду к бетону и арматуре", – поясняет первый секрет Байназаров.

Далее идут законы физики:

"От перепадов температур бетон сужается и расширяется. Крупная плитка быстро отваливается из-за движения стен и может опасно падать вниз. Мелкая плитка держится намертво. Сотни швов позволяют ей двигаться вместе с домом".

В третьих, большую роль играла скорость стройки.

"Дома собирали как конструктор. На стройке не было времени на отделку. Плитку укладывали на заводе ЖБИ (промышленное предприятие, которое производит железобетонные изделия и детали для строительства). Ее выкладывали на дно формы и заливали бетоном. На стройку везли уже готовый блок. Фасад с плиткой приезжал вместе с панелью", – продолжает рассказ Байназаров.

Кроме того, большую роль сыграла экономия, так как такая плитка может обходиться без ремонта десятилетиями.

Если обычную штукатурку нужно перекрашивать каждые 3-5 лет, то маленькая плитка не выгорает, не тускнеет и не требует ухода. Бонус: гладкая плитка сама очищается во время дождя, смывая городскую копоть.

Следующее – доступная эстетика.

"После 1955 года в СССР запретили "архитектурные излишества" (лепнину, колонны). Районы рисковали стать серыми и депрессивными. Разноцветная плитка (голубая, зеленая, бежевая) стала дешевым способом оживить спальные массивы". Митя Байназаров

Напоследок блогер рассказал о такой детской забаве, как игра в "плиточки".

Телеведущий вспоминает, что были разные уровни ценности, в зависимости от которых плитка получала название.

Белые и непрозрачные квадратики называли "сахарком". Усеченные с одного края "сапожком". Цветные плитки – "цветнушки" или любые производные от названия цвета (в каждом городе словарь мог быть своим).

"Правила игры. Чаще всего это была детская разновидность гольфа: плитку нужно было прицельно отправить с площадки в лунку – выкопанную в земле ямку. Иногда плитки подбрасывали в воздух и ловили какой-нибудь частью руки – тыльной стороной ладони, локтем, запястьем и т. д."Митя Байназаров

Весной блогер удивлял подборкой необычной архитектуры Алматы. Подробности тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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