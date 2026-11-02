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Мир

Купил чужой номер и получил доступ к 112 млн тенге: как мужчина обокрал прежнего владельца

Смартфон, сим-карта, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 04:30 Фото: pexels
В России 23-летнего мужчину признали виновным в краже денег с банковского счета в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По данным MK.ru, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 23-летнему уроженцу Омской области. Суд установил, что летом 2024 года мужчина через социальные сети выкупил неиспользуемый абонентский номер.

Этот номер ранее принадлежал россиянину, у которого был открыт накопительный счет в банке. На вкладе хранилось около 20 миллионов рублей (112 млн тенге).

Новый владелец номера восстановил доступ к личному кабинету потерпевшего. После этого он совершил 246 операций по списанию денежных средств. Сообщается, что деньги мужчина потратил на технику, походы в рестораны и ставки, а также купил криптовалюту.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он должен возместить потерпевшему причиненный ущерб.

В Казахстане мужчина залез в телефон доверчивого друга и обнулил его миллионный депозит. Потерпевший лишился имущества и сбережений на сумму свыше 2,6 млн тенге.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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