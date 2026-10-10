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Происшествия

Казахстанец залез в телефон доверчивого друга и обнулил его миллионный депозит

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 18:09 Фото: pexels
В Кокшетау полицейские расследуют уголовное дело о краже смартфона и крупной суммы денег с банковского депозита. Потерпевший лишился имущества и сбережений на сумму свыше 2,6 млн тенге, передает Zakon.kz.

Об этом 10 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области. По данным ведомства, с заявлением обратился 21-летний местный житель.

По словам молодого человека, еще в июле текущего года его знакомый похитил мобильный телефон стоимостью 660 тыс. тенге.

Однако на этом злоумышленник не остановился.

"Впоследствии, воспользовавшись банковским приложением на устройстве, он перевел на свой счет 1 миллион 990 тысяч тенге, хранившихся на депозите потерпевшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его", – говорится в сообщении ДП.

В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование.

На фоне случившегося стражи порядка в очередной раз напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила цифровой гигиены.

"Не передавайте посторонним доступ к своему смартфону и банковским приложениям, используйте надежные пароли и дополнительные способы подтверждения операций. Даже если речь идет о знакомом человеке, соблюдение правил цифровой безопасности поможет защитить ваши личные данные и сбережения", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что серийный вор, устроивший "охоту" на сотовые телефоны в поезде и обокравший карагандинский общепит, выслушал приговор. Мужчина проникал в помещения и обворовывал спящих пассажиров.

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Канат Болысбек
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