Кассир павлодарской столовой "заработала" 7 млн тенге на переводах

В Павлодаре 50-летнюю бывшую кассиршу столовой признали виновной в краже в особо крупном размере. Женщина в течение трех лет принимала оплату за питание на свой личный банковский счет, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма переводов составила 7,3 млн тенге, передает корреспондент irbistv.kz. Женщина неофициально работала в одной из столовых города с 2014 года. Сначала она была пекарем, а в 2020 году стала кассиром.

Как установил суд, в 2020 году владелица столовой первоначально разрешила клиентам оплачивать заказы переводом по номеру телефона. Позже после ужесточения законодательства от такого способа оплаты отказались. Однако кассир продолжила принимать деньги от посетителей на личный банковский счет. В результате за три года на ее карту поступило 7 млн 300 тысяч тенге.

О том, что клиенты продолжают переводить деньги кассиру, стало известно 1 января 2024 года. В этот день женщина отпросилась с работы по семейным обстоятельствам, а на кассе ее заменила бухгалтер. Она заметила переводы на номер кассира и сообщила об этом руководителю.

В приговоре суда приводятся показания обвиняемой:

"1 января 2024 года отпросилась с работы по семейным обстоятельствам. И вместо нее на кассе стояла бухгалтер. В ходе работы заметила, что клиенты переводят оплату за заказы на номер кассира. Об этом она сообщила руководителю, которая спросила у нее о переводах после того, как она вышла на работу. Вышла она на работу 5 января 2024 года, где придя руководитель попросила ее банковскую выписку, и так как она чувствовала свою вину, она сразу поняла, что та узнала о переводах. После чего она ей предоставила свою выписку, и они вместе считали переводы от клиентов".

Уголовное дело рассмотрели по статье о краже в особо крупном размере. Женщина признала свою вину. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно. Затем с учетом закона об амнистии, принятого в честь новой Конституции, срок сократили до трех лет и четырех месяцев.

При этом весь причиненный ущерб бывшая кассирша уже возместила.

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