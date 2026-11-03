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Мир

Американец потратил год на просмотр фильмов и установил мировой рекорд

мужчина, кинотеатр, рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:37 Фото: guinnessworldrecords.com
60-летний Гленвуд Хоскин-младший из американского штата Пенсильвания установил необычный мировой рекорд. За год он посмотрел в кинотеатрах 1 207 фильмов, сообщает Zakon.kz.
, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:37

Согласно данным сайта Книги рекордов Гиннесса, с апреля 2024 года по апрель 2025 года мужчина практически ежедневно приходил в местный кинотеатр Regal. Он заранее изучал расписание сеансов и старался посмотреть как можно больше картин – с раннего утра до полуночи.

Мужчина поделился впечатлениями и признался, что больше всего ему нравились мультфильмы и комедии. Мужчина признался, что ему особенно нравилось наблюдать за реакцией зрителей на шутки, которые он уже слышал во время предыдущих сеансов.

кинотеатр, зрители, США, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:37

Фото: guinnessworldrecords.com

Примечательно, что необычное увлечение оказалось не таким дорогим: Гленвуд пользовался абонементом Regal Unlimited стоимостью около 28 долларов (более 12 тысяч тенге) в месяц, который позволял смотреть практически неограниченное количество фильмов. Чтобы сэкономить, он приносил еду из дома и перекусывал между сеансами.

Ранее мы писали, что в столице Мексики установили необычный мировой рекорд Гиннесса. На главной площади Мехико к Дню мертвых была воздвигнута самая высокая в мире скульптура Катрины – женского скелета, высота которой составила ровно 33,411 метра.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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