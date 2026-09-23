Школьница вытащила гигантскую рыбу и установила мировой рекорд

Отдых на озере в американском штате Висконсин завершился для семьи Дэвис историческим событием. 12-летняя Мэдилин с последнего заброса удочки вытащила гигантского маскинонга (маски-щуку) и установила мировой рекорд среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Outdoor Life, семья Дэвис много лет отдыхает на американском озере Лонг-Лейк. Во время очередного отпуска 12-летняя Мэдилин решила побить юниорский рекорд Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA). Ее отец Диллон заранее подготовил измерительную доску и изучил правила, хотя и сомневался в успехе.

Путь к рекорду был непростым: школьница упустила несколько крупных рыб, а прямо у лодки сорвалась огромная щука. Девочка расстроилась, но продолжила закидывать снасть.

Удача улыбнулась ей за считанные минуты до отъезда домой – во время самого последнего заброса.

"Я думала, что зацепилась за водоросли. Но папа увидел, как удилище согнулось пополам, и закричал: "Крути, крути, крути!". Эта рыбина оказалась намного сильнее всех, кого я ловила раньше. Через пять минут борьбы папа смог завести ее в подсачек", – рассказала Мэдилин.

Чтобы не травмировать улов, щуку-маскинонга держали в воде. Длина рыбы составила 31,1 дюйма (почти 79 см). Сделав необходимые снимки для комиссии, семья сразу отпустила улов обратно в озеро – на суше гигант пробыл меньше минуты.

Штаб-квартира IGFA во Флориде изучила материалы и официально признала улов Мэдилин мировым рекордом среди юниоров. Девочка стала первой в истории обладательницей этого титула по маскинонгам и теперь планирует побить рекорд по ловле карпа.

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