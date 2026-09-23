#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
445.65
508.71
5.3
Мир

Школьница вытащила гигантскую рыбу и установила мировой рекорд

Фото: из личного архива Диллона Дэвиса, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 00:13 Фото: из личного архива Диллона Дэвиса
Отдых на озере в американском штате Висконсин завершился для семьи Дэвис историческим событием. 12-летняя Мэдилин с последнего заброса удочки вытащила гигантского маскинонга (маски-щуку) и установила мировой рекорд среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Outdoor Life, семья Дэвис много лет отдыхает на американском озере Лонг-Лейк. Во время очередного отпуска 12-летняя Мэдилин решила побить юниорский рекорд Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA). Ее отец Диллон заранее подготовил измерительную доску и изучил правила, хотя и сомневался в успехе.

Путь к рекорду был непростым: школьница упустила несколько крупных рыб, а прямо у лодки сорвалась огромная щука. Девочка расстроилась, но продолжила закидывать снасть.

Удача улыбнулась ей за считанные минуты до отъезда домой – во время самого последнего заброса.

"Я думала, что зацепилась за водоросли. Но папа увидел, как удилище согнулось пополам, и закричал: "Крути, крути, крути!". Эта рыбина оказалась намного сильнее всех, кого я ловила раньше. Через пять минут борьбы папа смог завести ее в подсачек", – рассказала Мэдилин.

Чтобы не травмировать улов, щуку-маскинонга держали в воде. Длина рыбы составила 31,1 дюйма (почти 79 см). Сделав необходимые снимки для комиссии, семья сразу отпустила улов обратно в озеро – на суше гигант пробыл меньше минуты.

Штаб-квартира IGFA во Флориде изучила материалы и официально признала улов Мэдилин мировым рекордом среди юниоров. Девочка стала первой в истории обладательницей этого титула по маскинонгам и теперь планирует побить рекорд по ловле карпа.

Ранее сообщалось, что пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
12-летний американский школьник побил три рекорда по ловле рыбы
19:56, 28 марта 2025
12-летний американский школьник побил три рекорда по ловле рыбы
установил мировой рекорд
21:33, 08 октября 2024
Британский Король гигантских овощей установил два новых мировых рекорда
В Чехии 2461 человек окунулся в ледяную воду
07:17, 17 апреля 2025
Жители Чехии массово окунулись в ледяную воду и установили мировой рекорд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
00:10, 24 сентября 2026
Защитник "Динамо" Блажиевский прокомментировал поражение от "Барыса"
ХК &quot;Номад&quot;
23:32, 23 сентября 2026
ЧРК по хоккею: "Сарыарка" обыграла "Арлан", "Иртыш" уступил "Кулагеру"
Елена Рыбакина
23:03, 23 сентября 2026
Елена Рыбакина будет защищать титул на "пятисотнике" в Нинбо
Далер Кузяев
22:34, 23 сентября 2026
"Ордабасы" опроверг интерес к экс-полузащитнику сборной России Кузяеву
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: