Гигантский скелет в платье высотой с 11-этажный дом установил рекорд в Мексике

Известно, что огромная фигура весит более 100 тонн и создана из стали, стекловолокна и папье-маше. Согласно данным издания Popular Science, над ее сборкой трудились около 140 мастеров.

IMPONENTE Y LLENA DE COLOR: CATRINA GIGANTE DE 32 METROS ADORNA EL ZÓCALO DE LA CDMX 💀🏵️💜 Una Catrina Monumental de 32 metros de altura destaca en el Zócalo de la Ciudad de México, donde su vestido morado, los motivos florales y los detalles luminosos llaman la atención como parte de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos. La figura fue elaborada con técnicas de cartonería por el Taller de Arte Xibalbá, con la participación de un equipo de artistas y personas artesanas. Por sus dimensiones, su construcción requirió trabajar por partes y utilizar una estructura que permitiera ensamblar y colocar la pieza monumental en la Plaza de la Constitución. Su vestido morado, de aproximadamente 27 metros, está inspirado en los bordados tradicionales de Tenango e incorpora motivos de flores y colibríes, además de elementos de iluminación que resaltan sus detalles. La obra rinde homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la Calavera Garbancera, imagen que posteriormente se popularizó como La Catrina y se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos en México. 📸 Redes Sociales #CentralQNoticias #Oaxaca #Noticias #DíaDeMuertos #CDMX https://t.co/YZa7OI9OXh