Гигантский скелет в платье высотой с 11-этажный дом установил рекорд в Мексике
Известно, что огромная фигура весит более 100 тонн и создана из стали, стекловолокна и папье-маше. Согласно данным издания Popular Science, над ее сборкой трудились около 140 мастеров.
💀🌼 ¡La Catrina más alta del mundo está en México! La #CDMX dio inicio a las celebraciones del Día de Muertos con una figura monumental de 33 metros con 41 centímetros de altura, instalada en la explanada del Zócalo y reconocida por Guinness World Records. 🏆 #DíaDeMuertos #LaCatrina #RécordMundial https://t.co/aoaZEB2fOt— Tres PM (@trespm) October 31, 2026
La Catrina monumental del Zócalo capitalino obtuvo el Récord Guinness por ser la más alta del mundo. La figura rinde homenaje a la Catrina Garbancera, creada por José Guadalupe Posada.💀🏵️🕯️ ¿Qué le parece? X: @olgalmd #LaCatrina #DíaDeMuertos #CDMX #JLANoticias https://t.co/IMxITSDJdL— José Luis Arévalo (@JLANoticias) November 1, 2026
#RETWITTEA ¡CDMX rompe Récord Guinness con la Catrina más alta del mundo! 💀✨🇲🇽 La Plaza de la Constitución exhibe esta pieza monumental de 33.4 metros de altura. 📏🎩 La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recibió el certificado oficial de manos de un juez del Récord Guinness. 📜🏆 Esta instalación busca atraer a miles de visitantes durante las festividades de Día de Muertos. 🌼💀🎉— ✨🏹sínagallasnohay_Gloria-ni-universo".⊰⊹ฺ (@alexiaislasalv) October 30, 2026
IMPONENTE Y LLENA DE COLOR: CATRINA GIGANTE DE 32 METROS ADORNA EL ZÓCALO DE LA CDMX 💀🏵️💜 Una Catrina Monumental de 32 metros de altura destaca en el Zócalo de la Ciudad de México, donde su vestido morado, los motivos florales y los detalles luminosos llaman la atención como parte de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos. La figura fue elaborada con técnicas de cartonería por el Taller de Arte Xibalbá, con la participación de un equipo de artistas y personas artesanas. Por sus dimensiones, su construcción requirió trabajar por partes y utilizar una estructura que permitiera ensamblar y colocar la pieza monumental en la Plaza de la Constitución. Su vestido morado, de aproximadamente 27 metros, está inspirado en los bordados tradicionales de Tenango e incorpora motivos de flores y colibríes, además de elementos de iluminación que resaltan sus detalles. La obra rinde homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la Calavera Garbancera, imagen que posteriormente se popularizó como La Catrina y se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos en México. 📸 Redes Sociales #CentralQNoticias #Oaxaca #Noticias #DíaDeMuertos #CDMX https://t.co/YZa7OI9OXh— Central Q Noticias (@CentralQNoticia) October 29, 2026
Стоит уточнить, что такое Катрина – это культовый персонаж мексиканской культуры, придуманный художником Хосе Гваделупе Посадой. Скелет в платье и широкополой шляпе символизирует иронию над смертью и равенство всех перед ней.
В Мексике День мертвых имеет колоссальное значение и является одним из главных национальных праздников. В 2003 году ЮНЕСКО даже включила его в список нематериального культурного наследия человечества.
Немного ранее мы писали о том, какие традиции и запреты стоит знать на Хэллоуин.