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Гигантский скелет в платье высотой с 11-этажный дом установил рекорд в Мексике

статуя, площадь, скелет, Мексика, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 17:31 Фото: Х/CentralQNoticia
В столице Мексики установили необычный мировой рекорд Гиннесса. На главной площади Мехико к Дню мертвых была воздвигнута самая высокая в мире скульптура Катрины – женского скелета, высота которой составила ровно 33,411 метра, сообщает Zakon.kz.

Известно, что огромная фигура весит более 100 тонн и создана из стали, стекловолокна и папье-маше. Согласно данным издания Popular Science, над ее сборкой трудились около 140 мастеров.

Стоит уточнить, что такое Катрина – это культовый персонаж мексиканской культуры, придуманный художником Хосе Гваделупе Посадой. Скелет в платье и широкополой шляпе символизирует иронию над смертью и равенство всех перед ней.

В Мексике День мертвых имеет колоссальное значение и является одним из главных национальных праздников. В 2003 году ЮНЕСКО даже включила его в список нематериального культурного наследия человечества.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 17:31
Мальчик в советской военной форме пришел в Белый дом на встречу с Трампом

Немного ранее мы писали о том, какие традиции и запреты стоит знать на Хэллоуин.

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