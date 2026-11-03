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Мир

Плюшевый кролик дал ребенку опасный совет: в Британии забили тревогу из-за игрушек с ИИ

Плюшевый кролик дал ребенку опасный совет: в Британии забили тревогу из-за игрушек с ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 00:02 Фото: magnific.com
Британские парламентарии потребовали запретить продажу детских игрушек со встроенными чат-ботами на основе ИИ. По их мнению, такие устройства могут подвергать детей психологическим рискам, знакомить с неподходящим контентом и создавать угрозы для конфиденциальности, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, обращения направили компаниям Amazon и eBay накануне распродаж Black Friday и рождественского сезона. Парламентарии также попросили правительство запретить продажу подобных игрушек детям младше 16 лет и ввести обязательную независимую проверку их безопасности.

Поводом для беспокойства стал видеоролик с плюшевой розовой игрушкой в форме кролика. Когда взрослый спросил ее, может ли прикосновение к интимным частям тела доставлять удовольствие, игрушка ответила утвердительно, упомянув согласие и комфорт. Политики сочли такой ответ недопустимым для детского устройства, поскольку он может создать у ребенка опасное представление о допустимости подобных прикосновений.

В Amazon заявили, что изучают ситуацию и уже начали удалять конкретную игрушку из продажи. Компания также намерена проверить, достаточно ли предусмотрено защитных механизмов для подобных устройств. В eBay заявили, что взаимодействуют с регулирующими органами и следят за соблюдением требований безопасности.

Авторы обращения подчеркнули, что проблема касается не отдельной модели, а целой категории игрушек, для которой пока нет специальных проверок на психологическую безопасность и возможный вред развитию детей. Они предложили создать отдельный код для таких товаров, чтобы контролировать их ввоз и продажу через интернет-площадки.

Ранее сообщалось, что игрушка в Jetour заставила понервничать полицию Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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