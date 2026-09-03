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Мир

ИИ поставил ребенку точный диагноз, который медики списали на обычную жару

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 21:10 Фото: primeminister.kz
Семилетний британский мальчик перенес инсульт после того, как сначала пожаловался на покалывание и слабость в левой части тела. Его мать Эвангелин Уильямс обратилась к ChatGPT, который предположил, что такие симптомы могут быть признаком инсульта, сообщает Zakon.kz.

Этой историей заинтересовалось Metro. По данным издания, в мае 2026 года семилетний сын Эвангелин Уильямс во время плавания пожаловался на покалывание, "мурашки" и слабость в левой части тела. Мать спросила ChatGPT о возможных причинах симптомов, и тот предположил, что они могут быть признаком инсульта, посоветовав обратиться к врачу.

Эвангелин отвезла ребенка в больницу, однако после осмотра его отпустили домой. В последующие недели состояние мальчика ухудшалось. 25 июня он проснулся с тошнотой, начал бредить, перестал реагировать и практически не мог двигаться.

Мать вновь доставила его в больницу, где врачи сообщили, что у ребенка произошел инсульт.

"Он проснулся и пожаловался, что ему плохо, а затем несколько раз его вырвало. Он был очень дезориентирован. Смеялся, не мог ходить и удерживать вес собственного тела, а глаза были закрыты. Он совершенно не реагировал", – рассказала Эвангелин.

По ее словам, мальчик также постоянно пускал слюни, и семье пришлось использовать огромное количество салфеток, чтобы вытирать ему лицо.

Поначалу мать предположила, что ухудшение самочувствия может быть связано с сильной жарой, которая установилась в Великобритании этим летом. В тот день температура достигала 38 градусов.

"В тот день, когда температура была 38 градусов, я действительно думала, что все может быть из-за жары", – призналась она.

Однако состояние ребенка в больнице выглядело настолько тяжелым, что, по словам Эвангелин, у него были похожие на судороги симптомы, а сам мальчик кричал от боли. Лишь после настойчивых требований родных врачи провели полноценное обследование.

Томография выявила закупорку артерии мозга, вызвавшую ишемический инсульт. Джуниора экстренно перевезли в специализированную клинику и на три недели ввели в искусственную кому. Прогнозы медиков были крайне пессимистичными: лучшим исходом они считали способность ребенка застегивать пуговицу правой рукой.

Несмотря на это, 11 августа мальчика выписали – он уже снова учится ходить и говорить. Однако повреждение мозга привело к серьезному откату в развитии. Сейчас мать занимается его реабилитацией.

В свою очередь, представитель объединения больниц принес официальные извинения семье и заявил о начале внутреннего расследования, чтобы выяснить, почему врачи не распознали инсульт на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что школьник пережил 19 микроинсультов после обычной детской забавы.

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Канат Болысбек
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