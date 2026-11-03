Водитель скорой бросил пациентку по дороге в больницу и уехал домой на такси

В Огайо (США) водителя частной скорой помощи обвиняют в том, что он оставил пациентку по пути в больницу. Пациентку с болями в груди везли в клинику Кливленда, но по пути водитель решил, что его рабочий день окончен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, в итоге водитель оставил женщину на улице, а сам вызвал такси и отправился домой.

Профсоюз, представляющий сотрудников городской скорой помощи Кливленда, прокомментировал происшествие. Выяснилось, что это была не городская служба, а частный перевозчик.

В профсоюзе добавили, что после ухода водителя на место прибыли городские медики – они оказали пациентке должную помощь и привезли в больницу.

Компания Lynx EMS, которой принадлежит машина скорой помощи, подтвердила, что мужчина был их сотрудником, но подробности предоставить отказалась.

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