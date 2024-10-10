Фельдшер скорой помощи обокрал пациентку в Алматы на полтора миллиона тенге

Пациентку без сознания в машине скорой помощи в Алматы обокрал фельдшер. Момент кражи попал на видео, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, инцидент произошел, когда в экстренном порядке женщину везли в больницу. На месте сын потерпевшей заметил отсутствие у матери золотой цепочки стоимостью в полтора миллиона тенге. Тогда он написал заявление и стражи порядка проверили камеры в карете скорой.

На кадрах видно, как фельдшер, убедившись, что за ним никто не наблюдает, пытается снять цепочку. Позже он сдал украшение в ломбард.

Как уточняется, с женщиной все в порядке, цепочка вернулась к хозяйке. А фельдшера незамедлительно уволили.

"По данному факту управлением полиции Турксибского района начато досудебное расследование по факту кражи по ч. 1 ст. 188 УК РК. В тот же день фельдшер был задержан, изъята видеозапись, проводится досудебное расследование. Иные сведения по досудебному расследованию не подлежат разглашению", – сообщил начальник отдела прокуратуры Турксибского района Адлет Куандыков.





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