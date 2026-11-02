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Мир

Соседи жестоко избили семейную пару из-за шумных детей

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 06:59 Фото: pexels
В Петербурге (Россия) сосед с женой вступили в драку с супругами, которые в момент инцидента были с маленькими детьми. Инцидент произошел у лифта в их доме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 78.ru, пострадавшая рассказала, что семья выходила из подъезда, когда на них набросился сосед. Мужчина распылил газовый баллончик в лицо ее супругу, а затем вместе с женой начал избивать взрослых. Это было на глазах у консьержки.

Дети в момент нападения стояли рядом, крича и плача от страха. Женщина смогла вывести их на улицу и позвать на помощь. За время потасовки дети могли надышаться газом, так как у них есть аллергия.

Соседи забрали ребят к себе, пока их родителей увезли в больницу.

Потерпевшая мать семейства признается, что получила травмы спины и шеи, а также ожоги лица. Нападавший схватил ее за волосы, прижал к двери и несколько раз ударил ногами по животу. У ее мужа тоже пострадало лицо.

Собеседница рассказала, что конфликт с новым соседом начался после его заселения в дом в сентябре. По словам женщины, мужчине мешал шум от детей, которые играли по вечерам.

До этого он уже угрожал семье, бросал вещи в их машину с общего балкона и один раз напал на мужа с битой. Автомобиль семьи сейчас находится в ремонте.

Также жена соседа присылала потерпевшей сообщения с угрозами.

Пострадавшая заявила, что прежние обращения в полицию не привели к возбуждению уголовного дела. А после последнего нападения на место приезжали сотрудники полиции и две бригады скорой помощи. Женщина собирается привлечь нападавших к ответственности.

Ранее мы писали о том, как Хэллоуин закончился стрельбой в США: есть погибшие и раненные.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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