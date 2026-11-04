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Мир

Ученые 10 лет наблюдали и обнаружили необычную особенность Марса

космонавт, степь, табличка, Марс, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:41 Фото: pexels
Согласно многолетним наблюдениям, Марс во многом похож на Землю: здесь есть вулканы, каньоны и смена времен года. Однако состав полярных шапок планет различается, сообщает Zakon.kz.

К примеру, если на Земле они состоят преимущественно из водяного льда, то на Марсе северная шапка содержит водяной лед, а южная – замерзший углекислый газ.

Международная группа ученых решила изучить, как меняются ледяные отложения в кратерах на северном полюсе Красной планеты.

И вот аналитики подвели итоги почти десяти лет наблюдений. Они проанализировали снимки 36 ударных кратеров, сделанные с 2006 по 2025 год камерой HiRISE на борту орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Наблюдения охватили десять марсианских лет.

Издание "Наука.ТВ", ссылаясь на публикацию Journal of Geophysical Research: Planets, отмечает, что в 32 из 36 кратеров площадь ледяных отложений менялась в зависимости от сезона: зимой увеличивалась, а летом сокращалась. В остальных четырех кратерах заметных изменений не обнаружили.

Это исследование показало, что даже в один и тот же сезон ледяные отложения в разных кратерах меняются по-разному. Ученые связывают это с особенностями местного рельефа: глубиной, формой и склонами кратеров, которые создают собственные климатические условия.

Представители науки надеются, что полученные данные помогут совершенствовать климатические модели Марса и лучше понять, как менялся климат планеты на протяжении долгого времени.

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Пять лет на Марсе: марсоход NASA побил рекорд своего предшественника

Про одну из самых загадочных и притягательных планет Солнечной системы мы писали не раз. К примеру, 26 октября 2026 года. Тогда загадочный сигнал с Марса озадачил ученых на полвека. Что они обнаружили, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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