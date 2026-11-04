Ученые 10 лет наблюдали и обнаружили необычную особенность Марса

Согласно многолетним наблюдениям, Марс во многом похож на Землю: здесь есть вулканы, каньоны и смена времен года. Однако состав полярных шапок планет различается, сообщает Zakon.kz.

К примеру, если на Земле они состоят преимущественно из водяного льда, то на Марсе северная шапка содержит водяной лед, а южная – замерзший углекислый газ.

Международная группа ученых решила изучить, как меняются ледяные отложения в кратерах на северном полюсе Красной планеты.

И вот аналитики подвели итоги почти десяти лет наблюдений. Они проанализировали снимки 36 ударных кратеров, сделанные с 2006 по 2025 год камерой HiRISE на борту орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Наблюдения охватили десять марсианских лет.

Издание "Наука.ТВ", ссылаясь на публикацию Journal of Geophysical Research: Planets, отмечает, что в 32 из 36 кратеров площадь ледяных отложений менялась в зависимости от сезона: зимой увеличивалась, а летом сокращалась. В остальных четырех кратерах заметных изменений не обнаружили.

Это исследование показало, что даже в один и тот же сезон ледяные отложения в разных кратерах меняются по-разному. Ученые связывают это с особенностями местного рельефа: глубиной, формой и склонами кратеров, которые создают собственные климатические условия.

Представители науки надеются, что полученные данные помогут совершенствовать климатические модели Марса и лучше понять, как менялся климат планеты на протяжении долгого времени.

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