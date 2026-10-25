Загадочный сигнал с Марса озадачил ученых на полвека – что они обнаружили

Международная команда ученых заново изучила загадочный сигнал, зафиксированный аппаратом NASA Viking 2 на Марсе в 1976 году. Исследователи предположили, что колебания могли быть вызваны сейсмической активностью Красной планеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в материале, опубликованном в научном журнале AGU Advances. По их данным, космические аппараты Viking 1 и Viking 2 достигли Марса в 1976 году, причем оба были укомплектованы сейсмометрами для исследования недр.

Однако прибор на борту первого модуля задействовать не получилось, а датчик Viking 2 располагался прямо на корпусе платформы, из-за чего сильно страдал от сильных марсианских ветров.

Из-за постоянных помех ученые долго не могли отделить подземные толчки от колебаний корпуса. Ситуация изменилась после миссии NASA InSight (2018-2022 гг.), чьи сейсмометры под защитным куполом зафиксировали 1319 марсотрясений, подарив важные данные о геологии планеты.

Опираясь на эти результаты, исследователи сопоставили их с архивными записями Viking 2 и повторно изучили два странных импульса на 53-й и 80-й солы (марсианские сутки). По форме волны они оказались похожи на сейсмические толчки и заметно отличались от обычного ветрового шума.

"Наиболее убедительным оказался сигнал, полученный на 80-й марсианский день. Он возник ранним утром, когда скорость ветра была низкой, и заметно превышал по интенсивности обычный шум. Это делает версию о марсотрясении наиболее вероятной", – отметили ученые.

Тем не менее, окончательную причину происхождения сигнала специалисты пока не назвали. Они допускают, что колебания могли быть спровоцированы ударом метеорита о поверхность или отдаленным тектоническим сдвигом.

Если новая гипотеза найдет подтверждение, историческая запись с посадочного модуля Viking 2 позволит значительно расширить хронологию сейсмической активности Марса и углубить знания ученых о внутренних процессах, протекающих в недрах соседней планеты.

Ранее сообщалось, что марсоход NASA обнаружил потенциальные признаки древней микробной жизни на Марсе.