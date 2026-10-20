#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
Наука и технологии

Ученые обнаружили необычную особенность осьминогов

чем развитие присосок отличается от формирования щупалец, ученые, осьминоги, море, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 23:55 Фото: pexels
Присоски осьминогов и каракатиц формируются по другому механизму, чем сами щупальца. К такому выводу пришли исследователи Токийского университета, сравнившие развитие головоногих моллюсков и улиток, сообщает Zakon.kz.

Ученые изучили активность генов на разных этапах эмбрионального развития. Выяснилось, что при формировании щупалец работают гены, участвующие также в развитии конечностей у насекомых и млекопитающих. Результаты исследования были опубликованы на сайте университета.

Однако в будущих присосках исследователи обнаружили другой ген – Ets1, связанный с ранним развитием моллюсков.

"Эволюция позволила головоногим использовать уже существующие гены для создания новых структур. В развивающихся присосках также были замечены изменения формы и движения клеток, но роль этих процессов еще предстоит подтвердить", – пишут ученые.

Исследователи подчеркивают, что пока выявили закономерности активности генов, но не доказали их точную функцию. Для этого необходимы дополнительные эксперименты. В дальнейшем такой подход может помочь объяснить происхождение и других необычных особенностей головоногих, включая чернильный мешок и твердый клюв.

Ранее сообщалось, что огромный осьминог прицепился к подростку из России во время купания в турецком Бодруме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
Читайте также
Парацетамол, лекарство, ученые, наука
19:38, 23 января 2026
Ученые обнаружили неожиданный эффект парацетамола на психику
личинки
14:22, 30 августа 2026
Ученые нашли необычную причину, почему европейцы не едят насекомых
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
18:17, 12 октября 2025
Когда человек начинает стареть – ответ ученых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы на Almaty Open 2026
14:49, Сегодня
Зангар Нурланулы не сумел выйти во второй круг одиночного разряда Almaty Open
Кирилл Панюков в игре за &quot;Барыс&quot;
14:44, Сегодня
Кирилл Панюков оказался не нужен другим клубам КХЛ и продолжит карьеру в "Номаде"
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Сегодня
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Сегодня
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: