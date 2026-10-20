Ученые обнаружили необычную особенность осьминогов

Присоски осьминогов и каракатиц формируются по другому механизму, чем сами щупальца. К такому выводу пришли исследователи Токийского университета, сравнившие развитие головоногих моллюсков и улиток, сообщает Zakon.kz.

Ученые изучили активность генов на разных этапах эмбрионального развития. Выяснилось, что при формировании щупалец работают гены, участвующие также в развитии конечностей у насекомых и млекопитающих. Результаты исследования были опубликованы на сайте университета.

Однако в будущих присосках исследователи обнаружили другой ген – Ets1, связанный с ранним развитием моллюсков.

"Эволюция позволила головоногим использовать уже существующие гены для создания новых структур. В развивающихся присосках также были замечены изменения формы и движения клеток, но роль этих процессов еще предстоит подтвердить", – пишут ученые.

Исследователи подчеркивают, что пока выявили закономерности активности генов, но не доказали их точную функцию. Для этого необходимы дополнительные эксперименты. В дальнейшем такой подход может помочь объяснить происхождение и других необычных особенностей головоногих, включая чернильный мешок и твердый клюв.

Ранее сообщалось, что огромный осьминог прицепился к подростку из России во время купания в турецком Бодруме.