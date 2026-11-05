Трамп предупреждает, демократы думают – что говорят в США о возможном импичменте

Президент США Дональд Трамп дал публичные комментарии по поводу результатов промежуточных выборов 2026 года в Конгресс, на которых победили демократы, сообщает Zakon.kz.

Сделал он это на строительной площадке нового бального зала Белого дома, куда пригласил журналистов, и почти 20 минут говорил о проекте, пишет 13wmaz. После Трамп кратко прокомментировал результаты выборов, повторив свое раннее утверждение:

"Если бы я был в избирательном бюллетене, я бы победил".

Президент США заявил, что на серии митингов, которые он проводил перед выборами, его сторонники проявляли столько любви, что "нам не удалось передать эту любовь кандидатам".

Что касается "витающего в воздухе" "импичмента", то Трамп заявил, что его "нисколько" не беспокоит, попытаются ли демократы в Конгрессе объявить его ему после принесения присяги.

"Я думаю, что это разрушило бы Демократическую партию, если бы они сделали это... импичмент без всякой причины. Зачем? Ради процветания страны? Наша страна сейчас более успешна, чем когда-либо в своей истории", – сказал он.

На вопрос о принятии результатов выборов Трамп ответил: "Да. Почему бы и нет?"

Президент также намекнул на подготовку к крупным законодательным баталиям, напомнив, что обладает "сильным правом вето".

По его словам, он готов сотрудничать с демократами по многим вопросам, которые не включают открытые границы, здравоохранение для трансгендеров или спортсменов.

Что касается демократов, то лидеры партии после победы строят планы относительно использования полученной власти, когда в январе начнет работу новый Конгресс.

"Мы будем усердно работать над снижением расходов, независимо от того, будет президент или нет", – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

В действительности демократы могут столкнуться с препятствиями на пути к реализации своих приоритетов. Дональд Трамп имеет право вето на законопроекты, которые ему не нравятся, а для продвижения большинства законов в Сенате необходимо 60 голосов, что требует как минимум некоторой двухпартийной поддержки, пишет Kcra.com.

При этом демократы обещают усилить парламентский контроль за президентом и его союзниками. В заявлении, сделанном в среду, 4 ноября, член палаты представителей от Демократической партии Роберт Гарсия, который, как ожидается, станет председателем Комитета по надзору Палаты представителей, пообещал сосредоточиться на "преступной семье Трампа, корпоративной коррупции, злоупотреблениях Министерства внутренней безопасности и иммиграционной и таможенной служб, а также на сокрытии информации по делу Эпштейна".

Что касается импичмента, то у демократов разные мнения по этому поводу.

"Снимаем ли мы этот вопрос с повестки дня? Ни в коем случае, но одержимы ли мы им так же, как Дональд Трамп? Нет, ни в коем случае", – заявил конгрессмен Джейми Раскин.

По его словам, импичмент – не панацея, и его следует рассматривать в контексте других приоритетов, учитывая ограниченное время и ресурсы Конгресса.

"Если следующие два года будут посвящены возмездию, правовой войне и партийным играм, от этого пострадает каждый американец", – предупредил во вторник спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон.

Промежуточные выборы в США сказались не только на расстановке политических сил, но и на мировых рынках, которые залихорадило. Американские акции взлетели, нефть обвалилась, доллар ослаб, а инвесторы начали пересматривать перспективы искусственного интеллекта. Подробно об этом Zakon.kz писал здесь.