Хаос и паника: рынки рванули в разные стороны после выборов в США

Промежуточные выборы в США вызвали резкие движения на мировых рынках. Американские акции взлетели, нефть обвалилась, доллар ослаб, а инвесторы начали пересматривать перспективы искусственного интеллекта. Что происходит и как это затронет Казахстан, в материале Zakon.kz.

Кто проиграл и кто выиграл?

Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября стала настоящей встряской для американского фондового рынка. По итогам торгов 4 ноября индекс Dow Jones (30 крупнейших американских компаний) вырос на 3,03%, до 53 356 пунктов. S&P 500 (500 ведущих компаний США) прибавил 1,58%, Nasdaq Composite (преимущественно технологические компании) – 1,44%.

Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, существенно ограничив законодательные возможности президента Дональда Трампа. Инвесторы восприняли это как снижение политических рисков.

Аналитик U.S. Bank Wealth Management Терри Сандвен объяснил реакцию рынка уменьшением неопределенности после голосования.

"Рынок акций резко вырос, поскольку выборы сняли общую неопределенность". Терри Сандвен

Однако выиграли далеко не все. Акции Chevron подешевели на 3,7%, Exxon Mobil – на 4,6%. Оборонные компании также понесли потери: Lockheed Martin лишилась 6,9% капитализации, Northrop Grumman – 4,5%. Инвесторы сомневаются, что новый Конгресс одобрит предложенный Трампом оборонный бюджет в размере 1,5 трлн долларов.

Зато производители оборудования для возобновляемой энергетики получили поддержку: First Solar подорожала на 4,6%, NextEra Energy – на 4,9%. Победа демократов повысила ожидания государственных инвестиций в этот сектор.

Доллар пошатнулся, но устоял

Американская валюта также отреагировала на итоги голосования. По данным Investing.com, 5 ноября индекс доллара DXY (показатель силы доллара относительно шести ведущих мировых валют) опустился до 101,29 пункта. За сутки он потерял 0,27%, за неделю – 0,74%, за месяц – 0,87%.

DXY показывает изменение стоимости доллара относительно корзины шести мировых валют. Каждая из них имеет свой вес при расчете индекса: евро – 57,6%, японская иена – 13,6%, британский фунт – 11,9%, канадский доллар – 9,1%, шведская крона – 4,2% и швейцарский франк – 3,6%. Чем больше этот процент, тем сильнее изменение курса соответствующей валюты влияет на индекс.

Примечание Zakon.kz. За исходную точку расчета принят март 1973 года, когда значение индекса составляло 100 пунктов (базовый уровень, относительно которого измеряется изменение стоимости доллара). Чем выше DXY, тем сильнее доллар относительно валютной корзины, и наоборот. При этом индекс не учитывает рупию, юань и валюты развивающихся стран.

ИИ столкнулся с политикой

Еще более необычная ситуация сложилась в технологической отрасли. Microsoft подорожала на 6,7%, Amazon – на 6,1%, Alphabet – на 3,2%. Одновременно акции операторов дата-центров обвалились: Hut 8 потеряла 23,2%, IREN – 11,2%, Core Scientific – 10,4%.

Причина расхождения – опасения ужесточения регулирования искусственного интеллекта. Демократы могут добиваться ограничений на строительство новых центров обработки данных и пересмотра налоговых льгот.

Для технологических гигантов замедление строительства не обязательно означает потери. Они уже располагают огромными вычислительными мощностями, стоимость которых при ограничении предложения может вырасти. Совсем другое положение у компаний, чей бизнес непосредственно зависит от строительства дата-центров.

Аналитик Citi Research Скотт Кронер предупредил:

"Очевидно, что ИИ-сектор столкнется с некоторыми препятствиями. Замедление темпов расширения центров обработки данных повлияет на фундаментальные показатели многих из поставщиков". Скотт Кронер

При этом речь пока идет о политических ожиданиях, а не о принятых ограничениях. Администрация Трампа продолжает поддерживать развитие ИИ, поэтому масштаб будущих изменений остается неопределенным.

Нефть теряет военную премию

Одним из наиболее заметных последствий выборов стало падение нефтяных котировок. За торговую сессию 4 ноября Brent и WTI потеряли более 8%. Утром 5 ноября Brent торговалась около 93,8 доллара за баррель.

Основная причина – изменение ожиданий относительно войны США с Ираном.

До выборов нефтяные цены поддерживались рисками перебоев поставок через Ормузский пролив, через который в обычных условиях проходит около пятой части мирового потребления нефти. После поражения республиканцев инвесторы начали рассчитывать, что Трампу придется искать политический выход из конфликта.

Если угроза судоходству уменьшится, рынок сможет постепенно отказаться от значительной части геополитической премии, заложенной в стоимость нефти.

Есть и фундаментальная причина снижения. По оценкам крупнейшего американского банка JPMorgan, мировой нефтяной рынок уже сталкивался с профицитом предложения: около 1,1 млн баррелей в сутки в сентябре и 1,4 млн в октябре. Восстановление поставок из Персидского залива способно усилить избыток.

Впрочем, аналитики рассматривают и противоположный сценарий: политическое поражение может подтолкнуть Трампа к усилению военных действий. В таком случае геополитическая премия способна быстро вернуться.

Отметим, что казахстанская нефть также подешевела после выборов в США. Согласно котировок Cbonds, 3 ноября баррель CPC Blend стоил 128,02 доллара, а 4 ноября - уже 122,43 доллара. За одну торговую сессию цена снизилась на 5,59 доллара, или 4,4%.

Казахстан между долларом и нефтью

Несмотря на резкое падение Brent, нефтяные цены остаются значительно выше параметров, заложенных в бюджет Казахстана. На 2026 год средняя цена Brent предусмотрена на уровне 60 долларов за баррель. При котировке около 94 долларов превышение составляет почти 57%.

При этом нефтяные цены воздействуют на национальную валюту иначе, причем эффект развивается во времени.

Авторы исследования Национального банка "Влияние нефтяных шоков на макроэкономические показатели Казахстана" установили, что рост стоимости нефти на 1% сопровождается укреплением тенге на 0,12% в первый месяц. К третьему месяцу совокупный эффект стабилизируется около 0,09%.

"Пока мы не видим большого прямого эффекта ни в сторону понижения, ни в сторону повышения, потому что любое повышение цены на нефть приходит с достаточно большим лагом – полтора-два, иногда больше месяца". Тимур Сулейменов

Так же для нас важен мировой доллар. Экономист Руслан Султанов указывал на умеренную корреляцию курса тенге с глобальным индексом доллара DXY – около 42,1%.

"Когда в мире меняется сила доллара и отношение инвесторов к риску, тенге реагирует ощутимее. Это логично для малой открытой экономики, где в периоды глобальной неопределенности спрос на доллар как на защитный актив растет, условия финансирования ужесточаются, и давление на валюты развивающихся стран усиливается". Руслан Султанов

При этом показатель корреляции не означает, что DXY определяет 42,1% изменений курса тенге. Он характеризует статистическую тесноту связи между показателями.

Как видим, мировой экономический сюжет закручивается с большой интригой. За дальнейшим развитием событий в США будут внимательно следить финансовые рынки всего мира. И Казахстан, как часть глобальной экономики, также ощутит последствия происходящего – через нефтяные цены, валютный курс и движение международного капитала.

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