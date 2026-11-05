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События

Президент Туркменистана прибыл в Астану

президент Туркменистана, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:55 Фото: primeminister.kz
Вечером 5 ноября 2026 года в аэропорту Астаны приземлился самолет президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.

Он прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите Акабского процесса.

президент Туркменистана прибыл в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:55

Фото: primeminister.kz

Саммит Акабского процесса пройдет в Астане 6 ноября 2026 года. Одной из ключевых тем станет противодействие использованию искусственного интеллекта в террористических и экстремистских целях.

президент Туркменистана прибыл в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:55

Фото: primeminister.kz

Ожидается, что в нем примут участие главы ряда государств.

Сегодня, 5 ноября, в Казахстан с официальным визитом прибыл король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла ІІ бен аль-Хусейн. Во время переговоров король Абдалла II выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за совместную организацию нового раунда встреч в рамках Акабского процесса.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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