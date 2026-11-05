Президент Туркменистана прибыл в Астану

Вечером 5 ноября 2026 года в аэропорту Астаны приземлился самолет президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.

Он прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите Акабского процесса.

Саммит Акабского процесса пройдет в Астане 6 ноября 2026 года. Одной из ключевых тем станет противодействие использованию искусственного интеллекта в террористических и экстремистских целях.

Ожидается, что в нем примут участие главы ряда государств.

Сегодня, 5 ноября, в Казахстан с официальным визитом прибыл король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла ІІ бен аль-Хусейн. Во время переговоров король Абдалла II выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за совместную организацию нового раунда встреч в рамках Акабского процесса.