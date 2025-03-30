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Мир

Трампа предупредили об угрозе тюремного заключения

Дональд Трамп, США, президент США,, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 09:42 Фото: Facebook/Donald J. Trump
Президент США Дональд Трамп может сесть в тюрьму в случае победы кандидата от демократов на следующих выборах, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредил экс-советник главы государства Стив Бэннон, пишет The Hill.

По его мнению, несмотря на то, что республиканцы еще пребывают в восторге от результатов ноябрьских выборов, на самом деле партия находится в условиях войны. Бэннон считает, что если в 2028 году победу одержат демократы, Трампу может грозить заключение.

"Мы обманываем себя, если считаем, что демократы не сделают все возможное, чтобы остановить президента Трампа, чтобы использовать любые средства, необходимые для импичмента", – добавил Бэннон, который занимал пост советника во время первого президентского срока бизнесмена.

Он не уточнил, по каким обвинениям Трампа могут отправить в тюрьму, но предупредил, что демократы будут добиваться отстранения Трампа от должности, если в следующем году вернут себе Палату представителей.

Во время президентства демократа Джо Байдена против Трампа возбудили четыре уголовных дела. Его обвиняли во вмешательстве в выборы 2020 года после событий в Капитолии в январе 2021-го; в попытке отменить поражение на выборах в штате Джорджия; в подлоге документов по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс, а также в незаконном хранении секретных документов.

22 ноября 2024 года судья Нью-Йорка предоставил Дональду Трампу в связи с победой на выборах разрешение ходатайствовать о прекращении уголовного дела, по которому в мае его признали виновным по 34 пунктам.

Отметим, что Трамп являлся фигурантом уголовных и гражданских дел. Как отмечали иностранные СМИ, это чрезвычайно уникальная позиция: никогда ранее обвиняемый в совершении уголовного преступления не избирался на высшую государственную должность, а бывшему президенту до прошлого года никогда не предъявлялись уголовные обвинения.

После победы на выборах против администрации Трампа подали много исков из-за радикальных решений – например, массовых увольнений госслужащих или депортации мигрантов.

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Андрей Дюсупов
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