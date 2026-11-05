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Необычное поведение добермана заставило мать проверить здоровье сына: история из Британии

Необычное поведение добермана заставило мать проверить здоровье сына: история из Британии, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 00:17 Фото: magnific.com
Необычное поведение домашнего добермана помогло матери шестимесячного ребенка вовремя обратиться за медицинской помощью. Врачи обнаружили у малыша опасное нарушение сердечного ритма: частота его пульса достигала 280 ударов в минуту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, случай произошел в сентябре в английском графстве Сомерсет. 41-летняя Ким Рейнольдс заметила, что ее собака по кличке Сарайя постоянно скулила, не отходила от младенца и расстраивалась, когда малыша пытались унести от нее. Женщина не могла понять причину такого поведения, однако позже состояние сына ухудшилось, и она отвезла его в больницу.

Медики обнаружили у Александра резко учащенное сердцебиение. Первоначально они пытались нормализовать ритм с помощью холодной воды и льда, но две попытки не дали результата. После введения лекарств внутривенно сердцебиение удалось снизить. Через два дня ребенку диагностировали синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта. Это врожденное нарушение, при котором в сердце существует дополнительный путь проведения электрических импульсов, способный провоцировать приступы учащенного сердцебиения.

В данное время Александр принимает препарат пропранолол три раза в день. Позже доберман снова начал проявлять беспокойство рядом с ребенком, облизывал ему руки и не отходил от него. Вспомнив предыдущий случай, Ким вновь отвезла сына в больницу. Однако на этот раз у малыша обнаружили бактериальный тонзиллит, который лечили антибиотиками.

Сарайя не проходила специального обучения и не является собакой-помощником. Тем не менее мать мальчика призналась, что теперь внимательно относится к любым необычным проявлениям поведения питомца рядом с сыном.

Ранее сообщалось, что собака стала героем в США, спасая жизнь своему хозяину.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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