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Мир

Банковский кризис стоил президенту должности: глава Парагвая ушел в отставку

Президент Парагвая Пенья подал в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 23:10 Фото: Instagram/santipenapy
Президент Парагвая Сантьяго Пенья подал в отставку на фоне масштабного кризиса, вызванного крахом цифрового банка Ueno. Финансовые проблемы учреждения оставили около трех миллионов клиентов без доступа к своим счетам, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Jazeera, решение главы государства последовало после массовых протестов и требований оппозиции начать процедуру импичмента. Политическое давление усилилось и внутри правящей консервативной партии, представители которой также призвали Пенью уйти с поста. Сам президент заявил, что принимает такое решение ради стабильности страны, общественного спокойствия и сохранения демократических институтов.

Через несколько минут после объявления об отставке нижняя палата парламента проголосовала за импичмент президента. Теперь обвинения должен рассмотреть сенат. Вице-президент Педро Альяна готовится занять пост главы государства.

Банк Ueno был взят под контроль Центрального банка Парагвая после того, как проверка выявила нарушение требований к платежеспособности. Учреждение управляло государственными средствами на сумму около 850 млн долларов. На фоне кризиса власти также задержали восемь руководителей банка, а расследование возможных нарушений продолжается.

Пенья призвал обеспечить возврат средств вкладчикам и защитить государственные деньги. Сам он до этого отвергал обвинения в неправомерных связях с финансовой организацией.

Ранее сообщалось, что президент Сербии ушел в отставку, чтобы баллотироваться на пост премьера.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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