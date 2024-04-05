В Астане врачи обезвредили "бомбу" в голове беременной пациентки

24-летнюю жительницу Алматы с февраля 2024 года стали беспокоить головные боли. Месяц спустя ухудшилось зрение и наблюдалось опущение правого века, в связи с чем она обратилась за медицинской помощью к офтальмологу и неврологу. Ей помогли столичные врачи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 5 апреля в филиале по Астане НАО "Фонд социального медицинского страхования", когда головные боли стали проявляться все сильнее, алматинка сделала МРТ головного мозга, при которой была обнаружена крупная аневризма правой задней мозговой артерии. Она своими увеличенными размерами вызвала сдавление прилежащих нервных структур и грозила разрывом в любой момент.

"Нужно было в срочном порядке решать вопрос о нейрохирургической операции на фоне 20-недельной беременности. После совместного обсуждения нейрохирургами Алматы и Астаны пациентка по линии санитарной авиации была доставлена в Национальный центр нейрохирургии для дальнейшего оперативного лечения. К моменту госпитализации в Национальный центр нейрохирургии пациентку уже готовились осмотреть также анестезиологи и акушеры-гинекологи Национального научного центра материнства и детства. Было решено проводить операцию и сохранить беременность, несмотря на существующие риски операции и самой болезни. К большой радости, операция проведена успешно, "бомба" обезврежена". Филиал по Астане НАО "Фонд социального медицинского страхования"

Фото: Филиал по Астане НАО "Фонд социального медицинского страхования"

По словам нейрохирургов, они удовлетворены результатом проведенной работы. В лечении пациентки также активное участие принимали анестезиологи-реаниматологи и акушеры-гинекологи.

"После операции пациентка была повторно осмотрена акушерами-гинекологами, которые провели дополнительные исследования. Отклонений в состоянии плода и течении беременности нет. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке". Филиал по Астане НАО "Фонд социального медицинского страхования"

Как отмечается, операция на аневризму сосудов мозга считается одним из наиболее сложнейших хирургических вмешательств, требующим высокой квалификации специалистов и современного медицинского оборудования.

"Операцию проводил заведующий отделением отделения сосудистой и функциональной нейрохирургии Ербол Махамбетов и врач-нейрохирург Нуртай Нуракай. Операция проводилась пациентке бесплатно, то есть по квоте в рамках ОСМС". Филиал по Астане НАО "Фонд социального медицинского страхования"

Врачи Национального центра нейрохирургии отметили, что сегодня в подобных ситуациях вопрос – кого спасать, мать или ребенка – не стоит, так как современные возможности в нейрохирургии и анестезиологии позволяют сохранить обе жизни.

"Это не первый случай, когда врачам Национального центра нейрохирургии приходилось выполнять операции и спасать жизни пациенток на фоне беременности". Филиал по Астане НАО "Фонд социального медицинского страхования"

28 марта 2024 года стало известно, что в Алматы врачи спасли от ампутации ногу водителя мопеда, попавшего в ДТП. Они провели уникальную операцию. Подробности здесь.