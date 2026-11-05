Суд решил судьбу молодого человека, который заживо сжег мать

Трагедия произошла в азербайджанском поселке Хёкмели в Абшеронском районе. 21-летний молодой человек заживо сжег свою мать, облив ее бензином во время семейной ссоры. Суд вынес приговор убийце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, местный житель Абдуррахман Гасанли (2005 г.р.) жил в одном доме вместе с отцом, матерью и двумя сестрами. Его родители систематически ссорились долгое время.

Причиной постоянных разногласий в семье стали религиозные вопросы. Отец Абдуррахмана настаивал на том, чтобы все члены семьи придерживались религиозных норм. Однако мать и две дочери жить по установленным им правилам. Этот конфликт мировоззрений часто порождал скандалы в семье.

Абдуррахман во время ссор был на стороне отца, обвиняя мать и сестер в том, что они идут "не тем путем". Конфликт нарастал. В какой-то момент женщина потребовала от мужа продать дом и разделить деньги поровну, чтобы разъехаться. Абдуррахман и его отец были против.

Когда мать и сестры продолжили настаивать на разделе имущества, обезумевший от ярости Абдуррахман схватил емкость с бензином и начал поливать им дом, намереваясь поджечь жилище. Тогда он облил и свою мать. Женщина вспыхнула на глазах у членов семьи.

Родственники пытались спасти женщину, но их усилия были тщетны. Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но врачи не смогли ее спасти.

По приговору суда парня осудили на 17 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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