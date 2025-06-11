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События

Суровый приговор вынесли казахстанцу за убийство жениха

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:29 Фото: Zakon.kz
21-летнего жителя Кокшетау убили на праздновании его бракосочетания. Вынесен приговор убийце, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Акмолинской области, в ноябре 2024 года потерпевший в одном из развлекательных заведений Кокшетау с друзьями отмечал свое бракосочетание.

"Осужденный Б. находился в том же развлекательном заведении со своими друзьями. Между двумя компаниями возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которого Б. нанес три удара ножом С., одно из которых повредило сердце. От полученных ранений С. скончался до приезда скорой медицинской помощи", – сообщили в суде 11 июня 2025 года.

При назначении наказания суд учел отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда подсудимому назначено 16 лет лишения свободы, взыскан в пользу потерпевшей стороны причиненный моральный вред на сумму 10 млн. тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Это громкое преступление потрясло жителей Кокшетау. Как сообщалось в ноябре прошлого года, парень праздновал помолвку, которая состоялась за день до трагедии. До его 22-летия оставалось несколько недель. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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