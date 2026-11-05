Кровавая стрельба в Турции: тела погибших обнаружили в трех населенных пунктах

В западной части центральной Турции в результате вооруженных нападений погибли восемь человек. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Полиция ведет масштабные поиски подозреваемого, сообщает местная администрация, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, стрельба произошла вечером 5 ноября 2026 года в сельской местности недалеко от города Афьонкарахисар. Отмечается, что двух женщин с огнестрельными ранениями обнаружили на дороге в деревне Юкарытандир. Несмотря на доставку в больницу, обе скончались. Еще три тела нашли в деревне Кыйыр и три – в населенном пункте Айазини.

Единственный выживший пострадавший госпитализирован в критическом состоянии. Как уточняется, полиция разыскивает подозреваемого, который, предположительно, скрылся с места происшествия на красном автомобиле.

Обстоятельства нападений выясняются.

Ранее сообщалось, что погоня со стрельбой за подростком произошла в Алматинской области.