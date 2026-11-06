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Мир

В Китае электроэнергию начнут подавать в города прямо с неба

воздушный генератор электроэнергии в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:08 Фото: X/MihulkaS
6 ноября 2026 года в городе Юэян (провинция Хунань, Китай) успешно прошел испытательный полет первой в мире системы ветроэнергетики воздушного базирования, рассчитанной на работу на высоте 4000 метров, сообщает Zakon.kz.

Это первый случай, когда подобная система прошла летные испытания в городских условиях.

Воздушная ветроэнергетическая система S4000 67 метров в длину, 40 метров в ширину и 23 метра в высоту. Она способна подниматься на высоту до 4000 метров, обеспечивает выходное напряжение в диапазоне от 10 до 35 кВ и рассчитана на 20 лет эксплуатации, пишет IThome.

В системе используется наполненная гелием платформа легче воздуха, которая поднимает облегченные электрогенерирующие модули на высоту. Там, используя стабильные высотные ветровые потоки, установка вырабатывает электроэнергию, которая затем передается на землю по привязному кабелю.

Испытательный полет в городских условиях был нацелен на то, чтобы оценить, может ли система функционировать безопасно и надежно вблизи мест пребывания людей. Поскольку именно города являются главными центрами потребления электроэнергии, конечная цель состоит в том, чтобы развертывать подобные энергетические системы в густонаселенных районах.

В августе этого года воздушная система ветроэнергетики S4000 прошла комплексные испытания на полигоне в Северо-Западном Китае. В ходе проверок была продемонстрирована исключительная адаптивность системы к таким сложным условиям, как высокогорье, интенсивное ультрафиолетовое излучение и значительные перепады температур.

После испытаний в городской среде в планах переходить к этапу промышленного внедрения.

Отвечая не вопрос: зачем идти на такие жертвы, чтобы отправить оборудование на тысячи метров в небо, эксперты говорят, что энергия ветра на больших высотах – это премиальный источник чистой энергии, который значительно превосходит наземные альтернативы. Обычные наземные ветряные турбины легко подвержены влиянию рельефа местности, зданий и погодных условий; колебания скорости ветра приводят к нестабильной генерации энергии. В отличие от них, стратосфера на высоте 4000 метров предлагает стабильный, мощный и обильный поток воздуха – практически свободный от препятствий или помех – что делает ее естественным "супер-кладезем ветровой энергии".

Не забывают в Поднебесной и о традиционных источниках энергии. Там стартовала коммерческая эксплуатация самого высокогорного энергоблока угольной электростанции. Она находится в городе Голмуд провинции Цинхай на средней высоте около 2850 метров над уровнем моря.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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