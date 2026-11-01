В небе над Астаной начнутся тренировочные полеты военных самолетов

С 1 ноября в воздушном пространстве Астаны будут проводиться тренировочные полеты военной авиации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Службе государственной охраны (СГО) Казахстана.

Полеты связаны с подготовкой к международным политическим мероприятиям, которые пройдут в столице с 5 по 7 ноября.

Для обеспечения безопасности будут задействованы специальные государственные и правоохранительные органы, а также Вооруженные силы Казахстана.

Кроме того, на отдельных участках улиц Астаны с 5 по 7 ноября введут временные ограничения движения транспорта.

В СГО призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Ранее международный аэропорт Астаны принял более тысячи овец из Австралии.