В небе над Астаной начнутся тренировочные полеты военных самолетов
Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
С 1 ноября в воздушном пространстве Астаны будут проводиться тренировочные полеты военной авиации, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Службе государственной охраны (СГО) Казахстана.
Полеты связаны с подготовкой к международным политическим мероприятиям, которые пройдут в столице с 5 по 7 ноября.
Для обеспечения безопасности будут задействованы специальные государственные и правоохранительные органы, а также Вооруженные силы Казахстана.
Кроме того, на отдельных участках улиц Астаны с 5 по 7 ноября введут временные ограничения движения транспорта.
В СГО призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
Ранее международный аэропорт Астаны принял более тысячи овец из Австралии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript