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Общество

В небе над Астаной начнутся тренировочные полеты военных самолетов

Самолет, самолеты, аэропорт, аэропорты, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 14:03 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
С 1 ноября в воздушном пространстве Астаны будут проводиться тренировочные полеты военной авиации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Службе государственной охраны (СГО) Казахстана.

Полеты связаны с подготовкой к международным политическим мероприятиям, которые пройдут в столице с 5 по 7 ноября.

Для обеспечения безопасности будут задействованы специальные государственные и правоохранительные органы, а также Вооруженные силы Казахстана.

Кроме того, на отдельных участках улиц Астаны с 5 по 7 ноября введут временные ограничения движения транспорта.

В СГО призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Ранее международный аэропорт Астаны принял более тысячи овец из Австралии.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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