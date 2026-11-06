Прогулка у озера обернулась кошмаром: прохожий обнаружил человеческие останки
Как пишет издание FOX6 News, страшную находку сделал прохожий во время прогулки возле парка Варнимонт в городе Кадахи.
Экспертиза офиса коронера округа Милуоки подтвердила, что найденная верхняя челюсть и несколько зубов действительно принадлежат погибшей Сэйд Робинсон.
Трагедия произошла еще в апреле 2024 года. Тогда девушку жестоко убили и расчленили, а фрагменты ее тела преступник разбросал по всему округу, включая побережье в соседнем штате Иллинойс.
Мать погибшей Шина Скарборо призвала неравнодушных граждан продолжить поиски недостающих останков вдоль береговой линии.
"Это настоящая травма для нас. Я до сих пор не получила обратно "корону" моей малышки. Мой прекрасный ангел. Пожалуйста, продолжайте называть имена всех пропавших и убитых", – заявила Шина Скарборо на пресс-конференции.
Известно, что убийца девушки Максвелл Андерсон сейчас отбывает наказание. В 2024 году он пригласил Сэйд на свидание в бар, после чего расправился с ней и сжег ее автомобиль.
В 2025 году суд признал преступника виновным в умышленном убийстве, глумлении над трупом и поджоге, приговорив его к пожизненному лишению свободы.
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