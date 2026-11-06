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Мир

Прогулка у озера обернулась кошмаром: прохожий обнаружил человеческие останки

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 00:16 Фото: pixabay
В США спустя годы после жестокого убийства 19-летней жительницы Милуоки Сэйд Робинсон были найдены ее новые останки. Местный житель обнаружил фрагменты челюсти жертвы на побережье озера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание FOX6 News, страшную находку сделал прохожий во время прогулки возле парка Варнимонт в городе Кадахи.

Экспертиза офиса коронера округа Милуоки подтвердила, что найденная верхняя челюсть и несколько зубов действительно принадлежат погибшей Сэйд Робинсон.

Трагедия произошла еще в апреле 2024 года. Тогда девушку жестоко убили и расчленили, а фрагменты ее тела преступник разбросал по всему округу, включая побережье в соседнем штате Иллинойс.

Мать погибшей Шина Скарборо призвала неравнодушных граждан продолжить поиски недостающих останков вдоль береговой линии.

"Это настоящая травма для нас. Я до сих пор не получила обратно "корону" моей малышки. Мой прекрасный ангел. Пожалуйста, продолжайте называть имена всех пропавших и убитых", – заявила Шина Скарборо на пресс-конференции.

Известно, что убийца девушки Максвелл Андерсон сейчас отбывает наказание. В 2024 году он пригласил Сэйд на свидание в бар, после чего расправился с ней и сжег ее автомобиль.

В 2025 году суд признал преступника виновным в умышленном убийстве, глумлении над трупом и поджоге, приговорив его к пожизненному лишению свободы.

Ранее мы писали о кровавой стрельбе в Турции: тела погибших обнаружили в трех населенных пунктах.

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Канат Болысбек
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