Загадочный "космический" объект нашли на популярном курортном острове
Как пишет Thaiger, находку обнаружили недалеко от поста рейнджеров на территории национального парка Хат Ноппарат Тара – Му Ко Пхи-Пхи. Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA) направило специалистов для осмотра находки.
После этого ее доставили в научный парк Space Krenovation Park в провинции Чонбури для детального инженерного анализа. Эксперты рассчитывают установить происхождение объекта. Результаты исследования обещают обнародовать после завершения проверки.
В агентстве предупредили, что предполагаемые обломки космических аппаратов могут содержать опасные химические вещества.
"Жителям рекомендуют не трогать и не перемещать такие предметы, а при обнаружении сфотографировать их, зафиксировать местоположение и сообщить местным властям или GISTDA", – говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что уже сталкивались с подобным: в ноябре 2022 года они предупреждали об угрозе падения обломков китайской ракеты Long March, а в мае 2025-го отслеживали сход с орбиты советской межпланетной станции "Космос-482", успокоив население тем, что Таиланду ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в образцах песка, собранных в нескольких местах вдоль 50 километров побережья Ганы, обнаружено золото.