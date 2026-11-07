Загадочный "космический" объект нашли на популярном курортном острове

В Таиланде на берег острова Май Пхай в провинции Краби выбросило загадочный объект, напоминающий обломок космического мусора. Происхождение находки пока не установлено и специалисты приступили к ее изучению, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Thaiger, находку обнаружили недалеко от поста рейнджеров на территории национального парка Хат Ноппарат Тара – Му Ко Пхи-Пхи. Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA) направило специалистов для осмотра находки.

После этого ее доставили в научный парк Space Krenovation Park в провинции Чонбури для детального инженерного анализа. Эксперты рассчитывают установить происхождение объекта. Результаты исследования обещают обнародовать после завершения проверки.

В агентстве предупредили, что предполагаемые обломки космических аппаратов могут содержать опасные химические вещества.

"Жителям рекомендуют не трогать и не перемещать такие предметы, а при обнаружении сфотографировать их, зафиксировать местоположение и сообщить местным властям или GISTDA", – говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что уже сталкивались с подобным: в ноябре 2022 года они предупреждали об угрозе падения обломков китайской ракеты Long March, а в мае 2025-го отслеживали сход с орбиты советской межпланетной станции "Космос-482", успокоив население тем, что Таиланду ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в образцах песка, собранных в нескольких местах вдоль 50 километров побережья Ганы, обнаружено золото.