#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
447.14
499.54
5.46
Мир

Загадочный "космический" объект нашли на популярном курортном острове

Фото: Facebook/GISTDA, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 22:44 Фото: Facebook/GISTDA
В Таиланде на берег острова Май Пхай в провинции Краби выбросило загадочный объект, напоминающий обломок космического мусора. Происхождение находки пока не установлено и специалисты приступили к ее изучению, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Thaiger, находку обнаружили недалеко от поста рейнджеров на территории национального парка Хат Ноппарат Тара – Му Ко Пхи-Пхи. Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA) направило специалистов для осмотра находки.

После этого ее доставили в научный парк Space Krenovation Park в провинции Чонбури для детального инженерного анализа. Эксперты рассчитывают установить происхождение объекта. Результаты исследования обещают обнародовать после завершения проверки.

В агентстве предупредили, что предполагаемые обломки космических аппаратов могут содержать опасные химические вещества.

"Жителям рекомендуют не трогать и не перемещать такие предметы, а при обнаружении сфотографировать их, зафиксировать местоположение и сообщить местным властям или GISTDA", – говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что уже сталкивались с подобным: в ноябре 2022 года они предупреждали об угрозе падения обломков китайской ракеты Long March, а в мае 2025-го отслеживали сход с орбиты советской межпланетной станции "Космос-482", успокоив население тем, что Таиланду ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в образцах песка, собранных в нескольких местах вдоль 50 километров побережья Ганы, обнаружено золото.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Телескоп &quot;Хаббл&quot; нашел новый космический объект
07:50, 07 января 2026
В небе нашли новый космический объект и загадочную темную материю
МКС и НЛО
15:44, 05 ноября 2026
"Мог ее уничтожить": загадочный объект пролетел совсем рядом с МКС
На пляжаж Австралии находят загадочные черные «шары»
05:20, 16 октября 2024
На пляжах Австралии находят загадочные черные "шары"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
23:07, Сегодня
Алькарас переиграл Рууда и вышел в финал "Мастерса" в Париже
Фото: ФК &quot;Кайсар&quot;
22:27, Сегодня
Карпов высказался после поражения "Кайсара" от "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана
Фото: WTA
22:05, Сегодня
Носкова высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
Фото: icehockey.kz
21:26, Сегодня
Сборная Казахстана (U20) разгромно уступила России на международном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: