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Мир

"Мог ее уничтожить": загадочный объект пролетел совсем рядом с МКС

МКС и НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 15:44 Фото: Youtube/NASA
Рядом с Международной космической станцией (МКС) пролетел загадочный объект, что породило предположения о том, что астронавты едва избежали столкновения с НЛО, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 15 октября 2026 года, когда грузовой космический корабль SpaceX Dragon приближался к МКС с новой партией груза.

Во время прямой трансляции процесса стыковки, которую вело НАСА, в кадре вскоре после начала эфира появился яркий дискообразный или сферический объект, который плавно пролетел мимо МКС.

Скотт К. Уоринг из проекта UFO Sightings Daily заметил этот объект и заявил:

"Диаметр данного НЛО составлял около семи метров. Если бы он столкнулся со станцией, то мог бы ее уничтожить. Экипаж на борту DragonX не сказал об этом ни слова – как, впрочем, и центр управления НАСА, и сама станция".

Исследователь НЛО также утверждает, что в трансляции НАСА был запечатлен еще один неопознанный объект, хаотично перемещавшийся вокруг грузового корабля Dragon, пишет Daily Mail.

Камеры, установленные на грузовом корабле, дважды зафиксировали неясный объект, пролетавший мимо аппарата SpaceX во время его движения над Землей. В обоих случаях объект, по форме напоминающий конус, совершал колебательные движения, пока капсула направлялась к МКС.

"Видите, как странно они движутся? Совсем не так, как любые известные нам летательные аппараты или космические корабли. Это не укладывается в привычные нам законы физики. Их движение выглядит причудливо", – утверждает Уоринг в своем разборе видеозаписи на YouTube.

Объект, запечатленный пролетающим мимо Dragon, едва заметен на видео, и Уоринг признает, что не может доказать, является ли он настоящим НЛО.

Что касается первого объекта, замеченного рядом с космической станцией, то Уоринг подсчитал, что при пролете мимо он находился примерно в 25 метрах от солнечных панелей конструкции.

МКС неоднократно подвергалась воздействию крошечных микрометеороидов и орбитального мусора, но никогда прежде не сталкивалась с объектами, сопоставимыми по размеру с тем, что пролетел мимо станции 15 октября.

При этом в отчете НАСА о прибытии капсулы говорится о штатной стыковке. О каких-либо опасных сближениях, угрозе со стороны космического мусора или появлении НЛО в отчете не упоминается.

Астроном из Аризонского университета Вишну Редди в 2021 году отметил, что даже объект размером с мячик для пинг-понга может привести к катастрофическим последствиям, если попадет в критически важную часть станции, – это может вызвать стремительную потерю кислорода и падение давления.

В этом году на МКС уже возникала тревожная ситуация: из-за утечки воздуха в российском сегменте станции находившимся на борту астронавтам НАСА в июне пришлось готовиться к экстренной эвакуации. Кризис удалось предотвратить, а утечки – устранить, благодаря чему станцию ​​не пришлось покидать.

Что касается объектов, пролетавших мимо станции, то в рамках нескольких трансляций НАСА на орбите Земли были зафиксированы неопознанные объекты, однако космическое агентство никогда не признавало их внеземное происхождение.

Обсуждение вызвало не только это событие, но и то, что ему предшествовало – запуск DragonX. После него жители США наблюдали невероятно удивительное явление в небе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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