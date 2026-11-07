Мошенники провернули аферу на 2,5 млрд тенге: как им удалось обмануть жертву
Об этом 7 ноября 2026 года ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.
"Потерпевшей в Telegram поступило сообщение от пользователя с именем профиля и фотографией ее коллеги. В сообщении указанный пользователь спросил потерпевшую, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России, после чего сообщил о необходимости ждать от него сообщение", – сказали в пресс-службе.
По данным полиции, позже с женщиной связывались лжесотрудники ФСБ и Банка России. Потерпевшей заявили об утечке ее данных из компании и пригрозили уголовной ответственностью за разглашение разговора.
Чтобы "защитить" сбережения, аферисты убедили ее обналичить деньги и передать их курьеру якобы для зачисления на перевыпущенные счета. В результате москвичка лишилась 450 млн рублей (почти 2,5 млрд тенге).
Стражи порядка отметили, что жертва преступления соответствует среднестатистическому портрету пострадавших от аферистов.
"Женщина, возраст от 45 лет и выше, одинокая, проживающая в городе, наличие трудоустройства не обязательно", – сказали в пресс-службе.
Между тем в Актобе пожилой мужчина стал жертвой классической, но от этого не менее опасной схемы обмана. Лжесотрудники ЦОНа и КНБ убедили его отдать все сбережения.