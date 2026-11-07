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Мир

Мошенники провернули аферу на 2,5 млрд тенге: как им удалось обмануть жертву

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 18:35 Фото: freepik
В России зафиксирован рекордный случай киберпреступления: мошенники похитили у жительницы Москвы 450 млн рублей (около 2,5 млрд тенге). Аферисты действовали по распространенной схеме – вышли на жертву в мессенджере под видом коллеги и запугали утечкой данных, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2026 года ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"Потерпевшей в Telegram поступило сообщение от пользователя с именем профиля и фотографией ее коллеги. В сообщении указанный пользователь спросил потерпевшую, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России, после чего сообщил о необходимости ждать от него сообщение", – сказали в пресс-службе.

По данным полиции, позже с женщиной связывались лжесотрудники ФСБ и Банка России. Потерпевшей заявили об утечке ее данных из компании и пригрозили уголовной ответственностью за разглашение разговора.

Чтобы "защитить" сбережения, аферисты убедили ее обналичить деньги и передать их курьеру якобы для зачисления на перевыпущенные счета. В результате москвичка лишилась 450 млн рублей (почти 2,5 млрд тенге).

Стражи порядка отметили, что жертва преступления соответствует среднестатистическому портрету пострадавших от аферистов.

"Женщина, возраст от 45 лет и выше, одинокая, проживающая в городе, наличие трудоустройства не обязательно", – сказали в пресс-службе.

Между тем в Актобе пожилой мужчина стал жертвой классической, но от этого не менее опасной схемы обмана. Лжесотрудники ЦОНа и КНБ убедили его отдать все сбережения.

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Канат Болысбек
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