100-летняя пенсионерка раскрыла нетипичный секрет долголетия

В США 100-летний юбилей местной жительницы привлек внимание общественности благодаря ее необычному увлечению. После перенесенного инсульта пенсионерка начала ежедневно проходить километровые дистанции прямо по проходам местного гипермаркета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, виновницей торжества стала Гретхен Солло из штата Иллинойс. За последние несколько лет женщина преодолела по торговым залу строительного магазина около 2400 километров, сделав регулярную ходьбу своей главной привычкой для поддержания формы.

Гретхен Солло родилась 1 ноября 1926 года в многодетной фермерской семье. Взрослую жизнь она посвятила тяжелому труду: сначала работала на производстве, а затем долгое время – швеей. В 2018 году, в возрасте 92 лет, женщина перенесла инсульт, однако тяжелый диагноз ее не остановил. Чтобы восстановить подвижность, она решила ежедневно заниматься ходьбой.

Поскольку на улице мешают погода и неровный асфальт, пенсионерка перенесла свои тренировки в торговый центр.

"В последние пять лет ее ежедневная норма составляет от 5 до 6 километров. Сотрудники и посетители магазина уже привыкли к долгожительнице и тепло поддерживают ее на дистанции, а к 100-летнему юбилею поздравили ее прямо во время очередной прогулки", – говорится в сообщении.

Секретом своей формы пенсионерка считает закалку с самого детства и натуральное питание. При этом она с юмором относится к жизни и не скрывает, что иногда позволяет себе немного расслабиться вечерком.

"Это правда. Это полезно для вас", – с улыбкой ответила Гретхен Солло на вопрос журналистов про небольшую порцию виски на ночь, подчеркнув, что главное во всем – умеренность и движение.

Ранее другой долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.